Samuel Chukwueze è un’ala destra nigeriana del Milan. È nato a Umuahia, in Nigeria, il 22 maggio 1999, è alto 1,72 metri e indossa la maglia numero 21. Gioca nel Milan dal 27 luglio 2023 e ha il contratto fino al 30 giugno 2028. Con la nazionale nigeriana ha 60 presenze e 7 gol.

Chi è Samuel Chukwueze

Il suo nome completo è Samuel Chimerenka Chukwueze. Nasce a Umuahia, nello stato di Abia, in Nigeria, il 22 maggio 1999. Si fa conoscere con la nazionale Under 17 della Nigeria, vincitrice del Mondiale di categoria nel 2015, e poi arriva in Spagna, al Villarreal. Nel Milan è uno degli esterni offensivi della rosa del Milan 2026/27, allenata da Rúben Amorim.

La carriera prima del Milan

Al Villarreal Chukwueze passa prima dalla squadra B, che gioca in Segunda División B: 5 presenze nel 2017-18 e 9 nel 2018-19, con 2 gol e un assist. Nello stesso 2018-19 entra anche in prima squadra, con 26 partite in Liga e 5 gol.

Da lì diventa uno degli esterni più utilizzati del campionato spagnolo. Gioca 37 partite nel 2019-20 con 3 gol e 4 assist, 28 nel 2020-21 con 4 gol, 27 nel 2021-22 con 3 gol e 37 nel 2022-23, la stagione migliore, con 6 gol e 5 assist. In totale resta cinque stagioni in prima squadra, dal 2018 al 2023.

L’arrivo al Milan

Il Milan lo porta in Italia il 27 luglio 2023. Alla prima stagione gioca 24 partite di Serie A, con un gol e 3 assist. Nel 2024-25 le presenze salgono a 26, con 3 gol e 2 assist. Per la stagione 2025-26 passa in prestito al Fulham, in Premier League, dove gioca 23 partite e fa 3 gol e 4 assist; nel campionato italiano gioca una sola partita. Fino a quella stagione ha collezionato 51 presenze in Serie A con il Milan, con 4 gol e 5 assist. Per gli approfondimenti sul mercato rossonero c’è la sezione calciomercato Milan.

Chukwueze nella stagione in corso

La stagione 2026-27 è la quarta di Chukwueze al Milan. Qui sotto ci sono i suoi numeri di Serie A, aggiornati in automatico.

Statistiche Serie A 2026/27

7 Presenze

0 Gol

2 Assist

Entrato dalla panchina 1 volte

Tiri (in porta) 8 (4)

Falli commessi / subiti 0 / 1

Ammonizioni / espulsioni 0 / 0

Fonte: ESPN. Dati letti il 19 Nov 2026, 15:36.

Caratteristiche tecniche

Chukwueze è un’ala destra alta 1,72 metri. Il suo dato più costante è la presenza in campo: nelle cinque stagioni di Liga al Villarreal ha giocato tra 26 e 37 partite ogni anno, con almeno 3 gol in ciascuna.

Statistiche di Samuel Chukwueze, stagione per stagione

Le presenze, i gol e gli assist sono quelli del campionato nazionale di ogni stagione (da Transfermarkt), con la stagione in corso aggiornata in automatico.

Stagione Squadra Campionato Presenze Gol Assist 2017-18 Villarreal B Segunda División B 5 0 0 2018-19 Villarreal B Segunda División B 9 2 1 2018-19 Villarreal LaLiga 26 5 2 2019-20 Villarreal LaLiga 37 3 4 2020-21 Villarreal LaLiga 28 4 3 2021-22 Villarreal LaLiga 27 3 3 2022-23 Villarreal LaLiga 37 6 5 2023-24 Milan Serie A 24 1 3 2024-25 Milan Serie A 26 3 2 2025-26 Fulham Premier League 23 3 4 2025-26 Milan Serie A 1 0 0 2026-27 (in corso) Milan Serie A 7 0 2 Totale Milan Serie A 58 4 7

Chukwueze con la nazionale nigeriana

Chukwueze gioca con la Nigeria, con cui ha collezionato 60 presenze e segnato 7 gol.

Domande frequenti su Samuel Chukwueze

Dove è nato Samuel Chukwueze?

A Umuahia, in Nigeria, il 22 maggio 1999.

Da quando gioca nel Milan Samuel Chukwueze?

Dal 27 luglio 2023. Il contratto dura fino al 30 giugno 2028.

Che numero di maglia ha Chukwueze?

Il 21.