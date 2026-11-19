Matteo Gabbia è un difensore centrale italiano del Milan. È nato a Busto Arsizio, in provincia di Varese, il 21 ottobre 1999, è alto 1,85 metri e indossa la maglia numero 46. È in rosa dal 1 luglio 2017 e ha il contratto fino al 30 giugno 2029.

Chi è Matteo Gabbia

Matteo Gabbia nasce a Busto Arsizio il 21 ottobre 1999. Entra nelle giovanili del Milan a 12 anni, nel 2012, e cresce nel vivaio rossonero fino al debutto in prima squadra. Nella rosa del Milan 2026/27, allenata da Rúben Amorim, è uno dei difensori centrali ed è cresciuto nel settore giovanile del club.

La carriera prima del Milan

Nelle giovanili del Milan Gabbia gioca prima con l’Under 17, con 20 presenze nel 2015-16, poi con la Primavera: 20 partite e 2 gol nel 2016-17 e 17 presenze nel 2017-18. Il debutto in prima squadra arriva il 24 agosto 2017, in Europa League contro lo Shkëndija.

Per fare esperienza va in prestito alla Lucchese, in Serie C, nel 2018-19: gioca 29 partite e segna un gol. Torna al Milan e resta in prima squadra, ma l’impiego è limitato: 9 presenze in Serie A nel 2019-20, 8 nel 2020-21 e 8 nel 2021-22, stagione dello scudetto rossonero, poi 12 nel 2022-23.

Dal prestito al Villarreal alla maglia da titolare

Nell’estate 2023 il Milan lo manda in prestito al Villarreal, in Spagna: gioca 7 partite di Liga. A gennaio 2024 il Milan lo richiama e lui torna a Milano. Segna il suo primo gol in Serie A il 3 febbraio 2024, a Frosinone. Chiude il 2023-24 con 18 presenze in campionato, 2 gol e un assist.

Nel 2024-25 gioca 26 partite e segna 2 gol, nel 2025-26 arriva a 30 presenze. Fino a quella stagione ha giocato 111 partite di Serie A con il Milan, con 4 gol e un assist. Per gli approfondimenti sul mercato rossonero c’è la sezione calciomercato Milan.

Gabbia nella stagione in corso

La stagione 2026-27 è la decima di Gabbia nel Milan. Qui sotto ci sono i suoi numeri di Serie A, aggiornati in automatico.

Statistiche Serie A 2026/27

3 Presenze

0 Gol

0 Assist

Entrato dalla panchina 2 volte

Tiri (in porta) 0 (0)

Falli commessi / subiti 1 / 0

Ammonizioni / espulsioni 0 / 0

Fonte: ESPN. Dati letti il 19 Nov 2026, 15:36.

Caratteristiche tecniche

Gabbia è un difensore centrale alto 1,85 metri. Ha segnato due gol in campionato sia nel 2023-24 sia nel 2024-25.

Statistiche di Matteo Gabbia, stagione per stagione

Le presenze, i gol e gli assist sono quelli del campionato nazionale di ogni stagione (da Transfermarkt), con la stagione in corso aggiornata in automatico. Le gare delle squadre giovanili di categoria inferiore alla Primavera non sono incluse.

Stagione Squadra Campionato Presenze Gol Assist 2016-17 Milan Primavera Primavera 1 20 2 3 2017-18 Milan Primavera Primavera 1 17 0 0 2018-19 Lucchese Serie C, girone A 29 1 0 2019-20 Milan Serie A 9 0 0 2020-21 Milan Serie A 8 0 0 2021-22 Milan Serie A 8 0 0 2022-23 Milan Serie A 12 0 0 2023-24 Villarreal LaLiga 7 0 0 2023-24 Milan Serie A 18 2 1 2024-25 Milan Serie A 26 2 0 2025-26 Milan Serie A 30 0 0 2026-27 (in corso) Milan Serie A 3 0 0 Totale Milan Serie A 114 4 1

Domande frequenti su Matteo Gabbia

Dove è nato Matteo Gabbia?

A Busto Arsizio, in provincia di Varese, il 21 ottobre 1999.

Da quando è in rosa nel Milan Matteo Gabbia?

Dal 1 luglio 2017, dopo la trafila nelle giovanili iniziata nel 2012. Il contratto dura fino al 30 giugno 2029.

Che numero di maglia ha Gabbia?

Il 46.