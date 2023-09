Dove si vede meglio la partita del Milan? Scopriamo insieme la mappa dello stadio San Siro di Milano.

Lo stadio San Siro nacque nel 1926 per ospitare le partite del Milan ma, a partire del 1947 diventa la casa anche dell’Inter, gettando così ancora più acqua sul fuoco di una delle rivalità più accese della Serie A, per la quale è fondamentale sapere dove si vede meglio.

Voglio andare a San Siro, dove acquisto i biglietti?

I biglietti per le partite del Milan possono essere acquistati online utilizzando vari canali, sul sito ufficiale della società o alla biglietteria a Casa Milan, in via Aldo Rossi 8.

Inoltre è possibile acquistare i biglietti allo stadio anche prima dell’inizio della partita; tuttavia, per le partite più importanti è possibile che ci sia il tutto esaurito, e che quindi non ci siano più biglietti disponibili. In qualsiasi caso, per l’acquisto dei biglietti è obbligatorio mostrare un documento d’identità.

Dove si vede meglio la partita del Milan?

I posti disponibili a San Siro sono 85.000, di cui “solo” 60.000 a sedere. Nel mare di scelte possibili è opportuno dividere lo stadio in tre settori principali chiamati: primo anello (26.223 posti a sedere), secondo anello (32.401 posti a sedere) e terzo anello (17.193 posti a sedere).

Ogni settore viene poi diviso in quattro colori differenti: rosso, arancio, blu e verde. Tra questi rosso e arancio comprendono le tribune mentre blu e verde includono le curve. I biglietti per il terzo anello vengono messi in vendita solo quando i posti per i primi due anelli risultano esauriti.

I prezzi variano molto: partiamo da un minimo di 20 euro(es. zona decentrata delle tribune) fino ad arrivare a un massimo di 300 per i posti in tribuna d’onore.

E il posti migliori?

Scegliere liberamente è spesso difficile quando si parla di grandi stadi e grandi squadre quali San Siro e il Milan ma se ci si mette in attesa sul sito della società per tempo non è poi così difficile conquistare tale libertà di scelta.

La zona migliore è senz’altro il secondo anello del settore rosso centrale: qui, infatti, troviamo la giusta altezza rispetto al campo di gioco e la perfetta angolazione per non perdersi nemmeno un istante della partita. Se poi consideriamo anche la vicinanza alle panchine dei giocatori anche il primo anello del medesimo settore risulta una scelta ottima.

La curva

E se invece voglio respirare la vera atmosfera di San Siro? La scelta migliore è senz’altro la curva sud. La visuale non è di certo la migliore ma i prezzi abbordabili uniti ad un tifo rovente rendono la curva l’habitat naturale per gli appassionati dei rossoneri e non solo.