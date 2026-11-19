Francesco Camarda è un attaccante italiano del Milan. È nato a Milano il 10 marzo 2008, è alto 1,89 metri e indossa la maglia numero 73. Ha esordito in Serie A nel 2023-24, a 15 anni, ed è cresciuto nel settore giovanile rossonero. Con l’Italia Under 21 ha 8 presenze e 5 gol.

Chi è Francesco Camarda

Francesco Camarda nasce a Milano il 10 marzo 2008. È una punta centrale alta 1,89 metri e ha fatto tutta la trafila nelle giovanili del Milan, dalle categorie Under 17 alla Primavera. È uno dei più giovani della rosa del Milan 2026/27, allenata da Rúben Amorim.

La carriera nel Milan e al Lecce

Camarda gioca nell’Under 17 del Milan nel 2022-23 e nel 2023-24 passa alla Primavera, nel campionato Primavera 1: segna 7 gol e fa 3 assist in 30 presenze. Nello stesso anno gioca anche in Youth League, dove segna 3 gol in 8 partite, e in Coppa Italia Primavera con altri 3 gol in 3 gare.

Nel 2023-24, a 15 anni, arriva anche l’esordio in prima squadra, in Serie A, con 2 presenze. Nel 2024-25 è nel gruppo dei grandi: gioca 10 partite in Serie A e, con il Milan Futuro in Serie C, aggiunge 18 presenze con 5 gol e un assist.

Nel 2025-26 va in prestito al Lecce, con formula che lascia al Milan la possibilità di riprenderlo. In Serie A gioca 21 partite e segna un gol. Nel giugno 2026 il Milan esercita il controriscatto e il giocatore torna in rossonero.

Le altre competizioni

Oltre al campionato, Camarda ha accumulato esperienza anche nelle coppe. Nel 2024-25 è nel gruppo del Milan in Champions League, con 8 convocazioni e 4 presenze. Con il Milan Futuro disputa 2 partite di Coppa Italia di Serie C e segna 2 gol, con un assist. Nel 2025-26, al Lecce, gioca due partite di Coppa Italia e fa un assist. In quella stagione di Serie A è nel gruppo squadra per 23 partite e scende in campo in 21.

Camarda nella stagione in corso

Per Camarda la stagione 2026-27 è la prima dopo il rientro dal prestito al Lecce. Qui sotto ci sono i suoi numeri di Serie A, aggiornati in automatico.

Statistiche Serie A 2026/27

4 Presenze

0 Gol

0 Assist

Entrato dalla panchina 4 volte

Tiri (in porta) 2 (0)

Falli commessi / subiti 3 / 1

Ammonizioni / espulsioni 0 / 0

Fonte: ESPN. Dati letti il 19 Nov 2026, 15:36.

Caratteristiche tecniche

Camarda è una punta centrale alta 1,89 metri. Il dato che lo ha fatto emergere è la prolificità nelle giovanili: 7 gol in 30 presenze in Primavera 1 nel 2023-24, a 15 anni.

Statistiche di Francesco Camarda, stagione per stagione

Le presenze, i gol e gli assist sono quelli del campionato nazionale di ogni stagione (da Transfermarkt), con la stagione in corso aggiornata in automatico. Le gare con le squadre giovanili di categoria inferiore alla Primavera non sono incluse.

Stagione Squadra Campionato Presenze Gol Assist 2023-24 Milan Primavera Primavera 1 30 7 3 2023-24 Milan Serie A 2 0 0 2024-25 Milan Futuro Serie C, girone B 18 5 1 2024-25 Milan Serie A 10 0 0 2025-26 Lecce Serie A 21 1 0 2026-27 (in corso) Milan Serie A 4 0 0 Totale Milan Serie A 16 0 0

Camarda con le nazionali giovanili italiane

Camarda gioca con le nazionali giovanili dell’Italia ed è nel gruppo dell’Under 21, con cui ha 8 presenze e 5 gol.

Domande frequenti su Francesco Camarda

Dove è nato Francesco Camarda?

A Milano, il 10 marzo 2008.

In che ruolo gioca Camarda?

È una punta centrale, alta 1,89 metri.

Che numero di maglia ha Camarda?

Il 73.