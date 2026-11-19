Ruben Loftus-Cheek è un centrocampista inglese del Milan. È nato a Londra il 23 gennaio 1996, è alto 1,91 metri e indossa la maglia numero 8. Gioca nel Milan dal 1 luglio 2023 e ha il contratto fino al 30 giugno 2027. Con la nazionale inglese ha 11 presenze.

Chi è Ruben Loftus-Cheek

Il suo nome completo è Ruben Ira Loftus-Cheek. Nasce a Londra il 23 gennaio 1996 ed entra nel Chelsea a otto anni, restando nel club della sua città fino al 2023. Nel Milan è uno dei centrocampisti della rosa del Milan 2026/27, allenata da Rúben Amorim.

La carriera prima del Milan

Al Chelsea gioca nelle formazioni Under 21 tra il 2012 e il 2015: 4 partite nel 2012-13, 15 nel 2013-14 con un gol e 2 assist, 12 nel 2014-15. Poi arriva alla prima squadra. In Premier League fa 3 presenze nel 2014-15, 13 nel 2015-16 con un gol e 6 nel 2016-17, l’anno del titolo inglese del Chelsea.

Per giocare di più passa al Crystal Palace, in prestito per la stagione 2017-18: 24 presenze, 2 gol e 3 assist. Torna al Chelsea nel 2018-19 e vive il suo anno migliore in Premier League, con 24 partite, 6 gol e 2 assist, e il Chelsea vince l’Europa League. Nel 2020-21 gioca in prestito al Fulham, con 30 presenze e un gol in campionato. Poi chiude l’esperienza a Londra con 24 partite nel 2021-22 (3 assist) e 25 nel 2022-23.

L’arrivo al Milan

Il Milan lo prende dal Chelsea il 1 luglio 2023. Nella prima stagione in Serie A gioca 29 partite, segna 6 gol e fa 2 assist. Nel 2024-25 le presenze sono 19, senza gol. Nel 2025-26 ne aggiunge 28, con 3 gol e un assist. Fino a quella stagione ha giocato 76 partite di Serie A con il Milan, segnando 9 gol e fornendo 3 assist. Per gli approfondimenti sul mercato rossonero c’è la sezione calciomercato Milan.

Loftus-Cheek nella stagione in corso

La stagione 2026-27 è la quarta di Loftus-Cheek al Milan. Qui sotto ci sono i suoi numeri di Serie A, aggiornati in automatico.

Statistiche Serie A 2026/27

7 Presenze

0 Gol

0 Assist

Entrato dalla panchina 4 volte

Tiri (in porta) 7 (1)

Falli commessi / subiti 2 / 2

Ammonizioni / espulsioni 1 / 0

Fonte: ESPN. Dati letti il 19 Nov 2026, 15:36.

Caratteristiche tecniche

Loftus-Cheek è un centrocampista alto 1,91 metri. Il suo contributo in zona gol è soprattutto di inserimento: i 6 gol del 2023-24 e quelli del 2018-19 con il Chelsea sono i suoi due record stagionali in un campionato.

Statistiche di Ruben Loftus-Cheek, stagione per stagione

Le presenze, i gol e gli assist sono quelli del campionato nazionale di ogni stagione (da Transfermarkt), con la stagione in corso aggiornata in automatico.

Stagione Squadra Campionato Presenze Gol Assist 2012-13 Chelsea U21 Premier League U21 4 0 0 2013-14 Chelsea U21 Premier League U21 15 1 2 2014-15 Chelsea U21 Premier League U21 12 1 1 2014-15 Chelsea Premier League 3 0 0 2015-16 Chelsea Premier League 13 1 1 2016-17 Chelsea Premier League 6 0 0 2017-18 Crystal Palace Premier League 24 2 3 2018-19 Chelsea Premier League 24 6 2 2019-20 Chelsea Premier League 7 0 1 2020-21 Chelsea Premier League 1 0 0 2020-21 Fulham Premier League 30 1 0 2021-22 Chelsea Premier League 24 0 3 2022-23 Chelsea Premier League 25 0 1 2023-24 Milan Serie A 29 6 2 2024-25 Milan Serie A 19 0 0 2025-26 Milan Serie A 28 3 1 2026-27 (in corso) Milan Serie A 7 0 0 Totale Milan Serie A 83 9 3

Loftus-Cheek con la nazionale inglese

Loftus-Cheek gioca con l’Inghilterra, con cui ha collezionato 11 presenze.

Domande frequenti su Ruben Loftus-Cheek

Dove è nato Ruben Loftus-Cheek?

A Londra, il 23 gennaio 1996.

Da quando gioca nel Milan Ruben Loftus-Cheek?

Dal 1 luglio 2023. Il contratto dura fino al 30 giugno 2027.

Che numero di maglia ha Loftus-Cheek?

L’8.