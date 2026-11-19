Ruben Loftus-Cheek è un centrocampista inglese del Milan. È nato a Londra il 23 gennaio 1996, è alto 1,91 metri e indossa la maglia numero 8. Gioca nel Milan dal 1 luglio 2023 e ha il contratto fino al 30 giugno 2027. Con la nazionale inglese ha 11 presenze.
Chi è Ruben Loftus-Cheek
Il suo nome completo è Ruben Ira Loftus-Cheek. Nasce a Londra il 23 gennaio 1996 ed entra nel Chelsea a otto anni, restando nel club della sua città fino al 2023. Nel Milan è uno dei centrocampisti della rosa del Milan 2026/27, allenata da Rúben Amorim.
La carriera prima del Milan
Al Chelsea gioca nelle formazioni Under 21 tra il 2012 e il 2015: 4 partite nel 2012-13, 15 nel 2013-14 con un gol e 2 assist, 12 nel 2014-15. Poi arriva alla prima squadra. In Premier League fa 3 presenze nel 2014-15, 13 nel 2015-16 con un gol e 6 nel 2016-17, l’anno del titolo inglese del Chelsea.
Per giocare di più passa al Crystal Palace, in prestito per la stagione 2017-18: 24 presenze, 2 gol e 3 assist. Torna al Chelsea nel 2018-19 e vive il suo anno migliore in Premier League, con 24 partite, 6 gol e 2 assist, e il Chelsea vince l’Europa League. Nel 2020-21 gioca in prestito al Fulham, con 30 presenze e un gol in campionato. Poi chiude l’esperienza a Londra con 24 partite nel 2021-22 (3 assist) e 25 nel 2022-23.
L’arrivo al Milan
Il Milan lo prende dal Chelsea il 1 luglio 2023. Nella prima stagione in Serie A gioca 29 partite, segna 6 gol e fa 2 assist. Nel 2024-25 le presenze sono 19, senza gol. Nel 2025-26 ne aggiunge 28, con 3 gol e un assist. Fino a quella stagione ha giocato 76 partite di Serie A con il Milan, segnando 9 gol e fornendo 3 assist. Per gli approfondimenti sul mercato rossonero c’è la sezione calciomercato Milan.
Loftus-Cheek nella stagione in corso
La stagione 2026-27 è la quarta di Loftus-Cheek al Milan. Qui sotto ci sono i suoi numeri di Serie A, aggiornati in automatico.
Caratteristiche tecniche
Loftus-Cheek è un centrocampista alto 1,91 metri. Il suo contributo in zona gol è soprattutto di inserimento: i 6 gol del 2023-24 e quelli del 2018-19 con il Chelsea sono i suoi due record stagionali in un campionato.
Statistiche di Ruben Loftus-Cheek, stagione per stagione
Le presenze, i gol e gli assist sono quelli del campionato nazionale di ogni stagione (da Transfermarkt), con la stagione in corso aggiornata in automatico.
|Stagione
|Squadra
|Campionato
|Presenze
|Gol
|Assist
|2012-13
|Chelsea U21
|Premier League U21
|4
|0
|0
|2013-14
|Chelsea U21
|Premier League U21
|15
|1
|2
|2014-15
|Chelsea U21
|Premier League U21
|12
|1
|1
|2014-15
|Chelsea
|Premier League
|3
|0
|0
|2015-16
|Chelsea
|Premier League
|13
|1
|1
|2016-17
|Chelsea
|Premier League
|6
|0
|0
|2017-18
|Crystal Palace
|Premier League
|24
|2
|3
|2018-19
|Chelsea
|Premier League
|24
|6
|2
|2019-20
|Chelsea
|Premier League
|7
|0
|1
|2020-21
|Chelsea
|Premier League
|1
|0
|0
|2020-21
|Fulham
|Premier League
|30
|1
|0
|2021-22
|Chelsea
|Premier League
|24
|0
|3
|2022-23
|Chelsea
|Premier League
|25
|0
|1
|2023-24
|Milan
|Serie A
|29
|6
|2
|2024-25
|Milan
|Serie A
|19
|0
|0
|2025-26
|Milan
|Serie A
|28
|3
|1
|2026-27 (in corso)
|Milan
|Serie A
|7
|0
|0
|Totale Milan
|Serie A
|83
|9
|3
Loftus-Cheek con la nazionale inglese
Loftus-Cheek gioca con l’Inghilterra, con cui ha collezionato 11 presenze.
Domande frequenti su Ruben Loftus-Cheek
Dove è nato Ruben Loftus-Cheek?
A Londra, il 23 gennaio 1996.
Da quando gioca nel Milan Ruben Loftus-Cheek?
Dal 1 luglio 2023. Il contratto dura fino al 30 giugno 2027.
Che numero di maglia ha Loftus-Cheek?
L’8.