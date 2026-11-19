Fikayo Tomori è un difensore centrale inglese del Milan. È nato a Calgary, in Canada, il 19 dicembre 1997, è alto 1,85 metri e indossa la maglia numero 23. Gioca nel Milan dal 1 luglio 2021, dopo il prestito dal gennaio 2021, e ha il contratto fino al 30 giugno 2027. Con l’Inghilterra ha 6 presenze.
Chi è Fikayo Tomori
Il suo nome completo è Oluwafikayomi Oluwadamilola Tomori. Nasce a Calgary, in Canada, il 19 dicembre 1997, ma cresce calcisticamente in Inghilterra e gioca per la nazionale inglese. Entra nelle giovanili del Chelsea nel 2005 e ci resta fino al 2016, anno del passaggio alla prima squadra.
Nel Milan è uno dei difensori centrali della rosa del Milan 2026/27, allenata da Rúben Amorim.
La carriera prima del Milan
Al Chelsea Tomori passa dalle squadre giovanili all’Under 21, con cui gioca 5 partite nel 2014-15 e 14 nel 2015-16, e ha una presenza in Premier League nel 2015-16. Per fare esperienza va in prestito in Championship: a gennaio 2017 al Brighton, dove gioca 9 partite, nel 2017-18 all’Hull City con 25 presenze e 2 assist, nel 2018-19 al Derby County. Con il Derby gioca 44 partite di campionato, segna un gol e viene scelto come giocatore dell’anno del club.
Tornato al Chelsea nel 2019-20 con Frank Lampard in panchina, diventa un giocatore della prima squadra: 15 presenze in Premier League e un gol. Nel 2020-21 ne fa solo una, perché a gennaio 2021 si trasferisce in prestito al Milan.
L’arrivo al Milan
Il Milan lo prende in prestito a gennaio 2021 e lo riscatta in estate, con la firma definitiva il 17 giugno 2021. In quella prima mezza stagione gioca 17 partite di Serie A e segna un gol. Nel 2021-22 è titolare e vince lo scudetto del Milan, con 31 presenze. Gioca poi 33 partite nel 2022-23, con un gol e un assist, e 26 partite nel 2023-24, con 4 gol, il suo miglior dato in rossonero. Nel 2024-25 scende a 22 presenze, mentre nel 2025-26 ne fa 33. Fino alla stagione 2025-26 ha giocato 162 partite di Serie A con il Milan. Per gli approfondimenti sul mercato rossonero c’è la sezione calciomercato Milan.
Tomori nella stagione in corso
La stagione 2026-27 è la sesta di Tomori al Milan. Qui sotto ci sono i suoi numeri di Serie A, aggiornati in automatico.
Caratteristiche tecniche
Tomori è un difensore centrale alto 1,85 metri. In Serie A ha segnato 6 gol e fornito 4 assist, un bilancio notevole per un difensore, e le 4 reti del 2023-24 restano il suo record in una singola stagione.
Statistiche di Fikayo Tomori, stagione per stagione
Le presenze, i gol e gli assist sono quelli del campionato nazionale di ogni stagione (da Transfermarkt), con la stagione in corso aggiornata in automatico.
|Stagione
|Squadra
|Campionato
|Presenze
|Gol
|Assist
|2014-15
|Chelsea U21
|Premier League U21
|5
|0
|1
|2015-16
|Chelsea U21
|Premier League U21
|14
|2
|0
|2015-16
|Chelsea
|Premier League
|1
|0
|0
|2016-17
|Chelsea U21
|Premier League 2
|12
|1
|0
|2016-17
|Brighton
|Championship
|9
|0
|0
|2017-18
|Hull City
|Championship
|25
|0
|2
|2018-19
|Derby County
|Championship
|44
|1
|1
|2019-20
|Chelsea
|Premier League
|15
|1
|0
|2020-21
|Chelsea
|Premier League
|1
|0
|0
|2020-21
|Milan
|Serie A
|17
|1
|0
|2021-22
|Milan
|Serie A
|31
|0
|0
|2022-23
|Milan
|Serie A
|33
|1
|1
|2023-24
|Milan
|Serie A
|26
|4
|0
|2024-25
|Milan
|Serie A
|22
|0
|1
|2025-26
|Milan
|Serie A
|33
|0
|2
|2026-27 (in corso)
|Milan
|Serie A
|3
|0
|1
|Totale Milan
|Serie A
|165
|6
|5
Tomori con la nazionale inglese
Tomori gioca con l’Inghilterra, con cui ha collezionato 6 presenze.
Domande frequenti su Fikayo Tomori
Dove è nato Fikayo Tomori?
A Calgary, in Canada, il 19 dicembre 1997. Gioca però con la nazionale inglese.
Da quando gioca nel Milan Fikayo Tomori?
Dal gennaio 2021 in prestito dal Chelsea, poi in modo definitivo dal 1 luglio 2021. Il contratto dura fino al 30 giugno 2027.
Che numero di maglia ha Tomori?
Il 23.