Fikayo Tomori è un difensore centrale inglese del Milan. È nato a Calgary, in Canada, il 19 dicembre 1997, è alto 1,85 metri e indossa la maglia numero 23. Gioca nel Milan dal 1 luglio 2021, dopo il prestito dal gennaio 2021, e ha il contratto fino al 30 giugno 2027. Con l’Inghilterra ha 6 presenze.

Chi è Fikayo Tomori

Il suo nome completo è Oluwafikayomi Oluwadamilola Tomori. Nasce a Calgary, in Canada, il 19 dicembre 1997, ma cresce calcisticamente in Inghilterra e gioca per la nazionale inglese. Entra nelle giovanili del Chelsea nel 2005 e ci resta fino al 2016, anno del passaggio alla prima squadra.

Nel Milan è uno dei difensori centrali della rosa del Milan 2026/27, allenata da Rúben Amorim.

La carriera prima del Milan

Al Chelsea Tomori passa dalle squadre giovanili all’Under 21, con cui gioca 5 partite nel 2014-15 e 14 nel 2015-16, e ha una presenza in Premier League nel 2015-16. Per fare esperienza va in prestito in Championship: a gennaio 2017 al Brighton, dove gioca 9 partite, nel 2017-18 all’Hull City con 25 presenze e 2 assist, nel 2018-19 al Derby County. Con il Derby gioca 44 partite di campionato, segna un gol e viene scelto come giocatore dell’anno del club.

Tornato al Chelsea nel 2019-20 con Frank Lampard in panchina, diventa un giocatore della prima squadra: 15 presenze in Premier League e un gol. Nel 2020-21 ne fa solo una, perché a gennaio 2021 si trasferisce in prestito al Milan.

L’arrivo al Milan

Il Milan lo prende in prestito a gennaio 2021 e lo riscatta in estate, con la firma definitiva il 17 giugno 2021. In quella prima mezza stagione gioca 17 partite di Serie A e segna un gol. Nel 2021-22 è titolare e vince lo scudetto del Milan, con 31 presenze. Gioca poi 33 partite nel 2022-23, con un gol e un assist, e 26 partite nel 2023-24, con 4 gol, il suo miglior dato in rossonero. Nel 2024-25 scende a 22 presenze, mentre nel 2025-26 ne fa 33. Fino alla stagione 2025-26 ha giocato 162 partite di Serie A con il Milan. Per gli approfondimenti sul mercato rossonero c’è la sezione calciomercato Milan.

Tomori nella stagione in corso

La stagione 2026-27 è la sesta di Tomori al Milan. Qui sotto ci sono i suoi numeri di Serie A, aggiornati in automatico.

Statistiche Serie A 2026/27

3 Presenze

0 Gol

1 Assist

Entrato dalla panchina 1 volte

Tiri (in porta) 2 (0)

Falli commessi / subiti 1 / 2

Ammonizioni / espulsioni 0 / 0

Fonte: ESPN. Dati letti il 19 Nov 2026, 15:36.

Caratteristiche tecniche

Tomori è un difensore centrale alto 1,85 metri. In Serie A ha segnato 6 gol e fornito 4 assist, un bilancio notevole per un difensore, e le 4 reti del 2023-24 restano il suo record in una singola stagione.

Statistiche di Fikayo Tomori, stagione per stagione

Le presenze, i gol e gli assist sono quelli del campionato nazionale di ogni stagione (da Transfermarkt), con la stagione in corso aggiornata in automatico.

Stagione Squadra Campionato Presenze Gol Assist 2014-15 Chelsea U21 Premier League U21 5 0 1 2015-16 Chelsea U21 Premier League U21 14 2 0 2015-16 Chelsea Premier League 1 0 0 2016-17 Chelsea U21 Premier League 2 12 1 0 2016-17 Brighton Championship 9 0 0 2017-18 Hull City Championship 25 0 2 2018-19 Derby County Championship 44 1 1 2019-20 Chelsea Premier League 15 1 0 2020-21 Chelsea Premier League 1 0 0 2020-21 Milan Serie A 17 1 0 2021-22 Milan Serie A 31 0 0 2022-23 Milan Serie A 33 1 1 2023-24 Milan Serie A 26 4 0 2024-25 Milan Serie A 22 0 1 2025-26 Milan Serie A 33 0 2 2026-27 (in corso) Milan Serie A 3 0 1 Totale Milan Serie A 165 6 5

Tomori con la nazionale inglese

Tomori gioca con l’Inghilterra, con cui ha collezionato 6 presenze.

Domande frequenti su Fikayo Tomori

Dove è nato Fikayo Tomori?

A Calgary, in Canada, il 19 dicembre 1997. Gioca però con la nazionale inglese.

Da quando gioca nel Milan Fikayo Tomori?

Dal gennaio 2021 in prestito dal Chelsea, poi in modo definitivo dal 1 luglio 2021. Il contratto dura fino al 30 giugno 2027.

Che numero di maglia ha Tomori?

Il 23.