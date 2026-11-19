Luka Modrić è un centrocampista croato del Milan. È nato a Zadar, in Croazia, il 9 settembre 1985, è alto 1,72 metri e indossa la maglia numero 14. Gioca nel Milan dal 14 luglio 2025 e ha il contratto fino al 30 giugno 2027. Con la nazionale croata ha 208 presenze e 30 gol.

Chi è Luka Modrić

Luka Modrić nasce a Zadar il 9 settembre 1985 e inizia a giocare nelle giovanili della città tra il 1996 e il 2000. Poi passa alla Dinamo Zagabria, il club con cui esordisce tra i professionisti. È uno dei calciatori croati più vincenti della storia e uno dei pochi della sua generazione ad aver giocato in tre grandi campionati europei.

Nel Milan è uno dei centrocampisti più esperti della rosa del Milan 2026/27, allenata da Rúben Amorim.

La carriera prima del Milan

Il primo club in prima squadra è la Dinamo Zagabria, che lo manda a farsi le ossa in prestito: nel 2003-04 allo Zrinjski Mostar, in Bosnia, e nel 2004-05 all’Inter Zaprešić, dove gioca 18 partite e segna 4 gol. Tornato alla Dinamo, diventa un titolare: 31 presenze e 8 gol nel 2005-06, 30 presenze nel 2006-07 con 6 gol e 10 assist, 25 presenze nel 2007-08 con 13 gol e 11 assist.

Nel 2008 passa al Tottenham, in Premier League. Resta quattro stagioni: 34 presenze nel 2008-09, 25 nel 2009-10, 32 nel 2010-11 e 36 nel 2011-12. Nell’estate 2012 si trasferisce al Real Madrid, dove gioca fino al 2025. In Spagna disputa tredici stagioni di campionato, quasi sempre con più di 25 presenze. Nel 2018 vince il Pallone d’Oro e porta la Croazia alla finale del Mondiale.

L’arrivo al Milan

Nel luglio 2025, a parametro zero, Modrić lascia il Real Madrid e firma per il Milan. Nella prima stagione italiana gioca 34 partite di Serie A, segna 2 gol e fa 3 assist. Per gli approfondimenti sul mercato rossonero c’è la sezione calciomercato Milan.

Modrić nella stagione in corso

La stagione 2026-27 è la seconda di Modrić al Milan. Qui sotto ci sono i suoi numeri di Serie A, aggiornati in automatico.

Statistiche Serie A 2026/27

11 Presenze

0 Gol

2 Assist

Entrato dalla panchina 3 volte

Tiri (in porta) 1 (0)

Falli commessi / subiti 4 / 6

Ammonizioni / espulsioni 1 / 0

Fonte: ESPN. Dati letti il 19 Nov 2026, 15:36.

Caratteristiche tecniche

Modrić è alto 1,72 metri e gioca da centrocampista. Il dato che meglio racconta la sua carriera è la continuità: dal 2008 al 2025 ha chiuso ogni stagione di campionato con almeno 16 presenze, e in Liga ha superato spesso le 30.

Statistiche di Luka Modrić, stagione per stagione

Le presenze, i gol e gli assist sono quelli del campionato nazionale di ogni stagione (da Transfermarkt), con la stagione in corso aggiornata in automatico.

Stagione Squadra Campionato Presenze Gol Assist 2003-04 Zrinjski Mostar Premijer Liga 2 1 – 2004-05 Inter Zaprešić HNL 18 4 – 2004-05 Dinamo Zagabria HNL 7 – – 2005-06 Dinamo Zagabria HNL 31 8 – 2006-07 Dinamo Zagabria HNL 30 6 10 2007-08 Dinamo Zagabria HNL 25 13 11 2008-09 Tottenham Premier League 34 3 9 2009-10 Tottenham Premier League 25 3 4 2010-11 Tottenham Premier League 32 3 1 2011-12 Tottenham Premier League 36 4 4 2012-13 Real Madrid LaLiga 33 3 4 2013-14 Real Madrid LaLiga 34 1 6 2014-15 Real Madrid LaLiga 16 1 4 2015-16 Real Madrid LaLiga 32 2 4 2016-17 Real Madrid LaLiga 25 1 2 2017-18 Real Madrid LaLiga 26 1 6 2018-19 Real Madrid LaLiga 34 3 6 2019-20 Real Madrid LaLiga 31 3 8 2020-21 Real Madrid LaLiga 35 5 3 2021-22 Real Madrid LaLiga 28 2 8 2022-23 Real Madrid LaLiga 33 4 3 2023-24 Real Madrid LaLiga 32 2 6 2024-25 Real Madrid LaLiga 35 2 6 2025-26 Milan Serie A 34 2 3 2026-27 (in corso) Milan Serie A 11 0 2 Totale Milan Serie A 45 2 5

Modrić con la nazionale croata

Modrić gioca con la Croazia, con cui ha collezionato 208 presenze e segnato 30 gol. Con la nazionale ha giocato la finale del Mondiale 2018 ed è stato premiato come miglior giocatore del torneo.

Domande frequenti su Luka Modrić

Dove è nato Luka Modrić?

A Zadar, in Croazia, il 9 settembre 1985.

Da quando gioca nel Milan Luka Modrić?

Dal 14 luglio 2025. Il contratto dura fino al 30 giugno 2027.

Che numero di maglia ha Modrić?

Il 14.