Adrien Rabiot è un centrocampista francese del Milan. È nato a Saint-Maurice, in Francia, il 3 aprile 1995, è alto 1,91 metri e indossa la maglia numero 12. Gioca nel Milan dal 1 settembre 2025 e ha il contratto fino al 30 giugno 2028. In nazionale ha 71 presenze e 7 gol con la Francia.
Chi è Adrien Rabiot
Il suo nome completo è Adrien Thibault Marie Rabiot. Nasce a Saint-Maurice, nella periferia di Parigi, e cresce calcisticamente nel Paris Saint-Germain, con cui esordisce tra i professionisti nel 2012. A Milano è arrivato da giocatore esperto: prima del Milan aveva già vestito le maglie di Paris Saint-Germain, Toulouse, Juventus e Marsiglia.
Nel Milan è uno dei centrocampisti della rosa del Milan 2026/27, allenata da Rúben Amorim. Il suo ruolo è quello di centrocampista.
La carriera prima del Milan
Al Paris Saint-Germain gioca prima con la squadra riserve, nel 2011-12 e nel 2012-13, poi entra in prima squadra. Nel 2012-13 passa in prestito al Toulouse, dove gioca 13 partite di Ligue 1 e segna un gol. Torna a Parigi nel 2013-14 e fa 25 presenze in campionato, con 2 gol. Nelle stagioni successive la sua presenza diventa regolare: 21 partite di Ligue 1 nel 2014-15, 24 nel 2015-16, 27 nel 2016-17 e 33 nel 2017-18. La sua ultima stagione a Parigi, il 2018-19, si ferma a 14 presenze.
Nel luglio 2019 lascia il PSG per la Juventus. In bianconero gioca cinque stagioni di Serie A, dal 2019-20 al 2023-24, con 28, 34, 32, 32 e 31 presenze. Il suo anno più prolifico è il 2022-23, con 8 gol e 4 assist. Vince lo scudetto già al primo anno a Torino. Lascia la Juventus nel luglio 2024 e si trasferisce al Marsiglia, dove gioca 29 partite di Ligue 1 nel 2024-25, con 9 gol e 5 assist.
L’arrivo al Milan
Il Milan lo riporta in Serie A il 1 settembre 2025, con un contratto di tre anni. Nella prima stagione in rossonero gioca 29 partite di campionato, segna 6 gol e fa 5 assist. Rabiot conosce bene il campionato italiano: tra Juventus e Milan ha giocato 186 partite di Serie A. Per gli approfondimenti sul mercato rossonero c’è la sezione calciomercato Milan.
Rabiot nella stagione in corso
La stagione 2026-27 è la seconda di Rabiot al Milan. Qui sotto ci sono i suoi numeri di Serie A, aggiornati in automatico.
Caratteristiche tecniche
Rabiot è alto 1,91 metri ed è sinistro. Gioca da centrocampista e il suo contributo in zona gol è costante: dal 2019 a oggi ha chiuso cinque stagioni di campionato con almeno quattro reti, in Italia e in Francia.
Statistiche di Adrien Rabiot, stagione per stagione
Le presenze, i gol e gli assist sono quelli del campionato nazionale di ogni stagione (da Transfermarkt), con la stagione in corso aggiornata in automatico.
|Stagione
|Squadra
|Campionato
|Presenze
|Gol
|Assist
|2011-12
|Paris Saint-Germain B
|CFA, girone A
|4
|0
|0
|2012-13
|Paris Saint-Germain
|Ligue 1
|6
|0
|0
|2012-13
|Toulouse
|Ligue 1
|13
|1
|3
|2013-14
|Paris Saint-Germain
|Ligue 1
|25
|2
|1
|2014-15
|Paris Saint-Germain
|Ligue 1
|21
|4
|1
|2015-16
|Paris Saint-Germain
|Ligue 1
|24
|1
|1
|2016-17
|Paris Saint-Germain
|Ligue 1
|27
|3
|1
|2017-18
|Paris Saint-Germain
|Ligue 1
|33
|1
|4
|2018-19
|Paris Saint-Germain
|Ligue 1
|14
|2
|1
|2019-20
|Juventus
|Serie A
|28
|1
|1
|2020-21
|Juventus
|Serie A
|34
|4
|2
|2021-22
|Juventus
|Serie A
|32
|0
|2
|2022-23
|Juventus
|Serie A
|32
|8
|4
|2023-24
|Juventus
|Serie A
|31
|5
|3
|2024-25
|Marsiglia
|Ligue 1
|29
|9
|5
|2025-26
|Marsiglia
|Ligue 1
|1
|0
|0
|2025-26
|Milan
|Serie A
|29
|6
|5
|2026-27 (in corso)
|Milan
|Serie A
|9
|5
|4
|Totale Milan
|Serie A
|38
|11
|9
Rabiot con la nazionale francese
Rabiot gioca con la Francia, con cui ha collezionato 71 presenze e segnato 7 gol.
Domande frequenti su Adrien Rabiot
Dove è nato Adrien Rabiot?
A Saint-Maurice, in Francia, il 3 aprile 1995.
Da quando gioca nel Milan Adrien Rabiot?
Dal 1 settembre 2025. Il contratto dura fino al 30 giugno 2028.
Che numero di maglia ha Rabiot?
Il 12.