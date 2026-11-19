Adrien Rabiot è un centrocampista francese del Milan. È nato a Saint-Maurice, in Francia, il 3 aprile 1995, è alto 1,91 metri e indossa la maglia numero 12. Gioca nel Milan dal 1 settembre 2025 e ha il contratto fino al 30 giugno 2028. In nazionale ha 71 presenze e 7 gol con la Francia.

Chi è Adrien Rabiot

Il suo nome completo è Adrien Thibault Marie Rabiot. Nasce a Saint-Maurice, nella periferia di Parigi, e cresce calcisticamente nel Paris Saint-Germain, con cui esordisce tra i professionisti nel 2012. A Milano è arrivato da giocatore esperto: prima del Milan aveva già vestito le maglie di Paris Saint-Germain, Toulouse, Juventus e Marsiglia.

Nel Milan è uno dei centrocampisti della rosa del Milan 2026/27, allenata da Rúben Amorim. Il suo ruolo è quello di centrocampista.

La carriera prima del Milan

Al Paris Saint-Germain gioca prima con la squadra riserve, nel 2011-12 e nel 2012-13, poi entra in prima squadra. Nel 2012-13 passa in prestito al Toulouse, dove gioca 13 partite di Ligue 1 e segna un gol. Torna a Parigi nel 2013-14 e fa 25 presenze in campionato, con 2 gol. Nelle stagioni successive la sua presenza diventa regolare: 21 partite di Ligue 1 nel 2014-15, 24 nel 2015-16, 27 nel 2016-17 e 33 nel 2017-18. La sua ultima stagione a Parigi, il 2018-19, si ferma a 14 presenze.

Nel luglio 2019 lascia il PSG per la Juventus. In bianconero gioca cinque stagioni di Serie A, dal 2019-20 al 2023-24, con 28, 34, 32, 32 e 31 presenze. Il suo anno più prolifico è il 2022-23, con 8 gol e 4 assist. Vince lo scudetto già al primo anno a Torino. Lascia la Juventus nel luglio 2024 e si trasferisce al Marsiglia, dove gioca 29 partite di Ligue 1 nel 2024-25, con 9 gol e 5 assist.

L’arrivo al Milan

Il Milan lo riporta in Serie A il 1 settembre 2025, con un contratto di tre anni. Nella prima stagione in rossonero gioca 29 partite di campionato, segna 6 gol e fa 5 assist. Rabiot conosce bene il campionato italiano: tra Juventus e Milan ha giocato 186 partite di Serie A. Per gli approfondimenti sul mercato rossonero c’è la sezione calciomercato Milan.

Rabiot nella stagione in corso

La stagione 2026-27 è la seconda di Rabiot al Milan. Qui sotto ci sono i suoi numeri di Serie A, aggiornati in automatico.

Statistiche Serie A 2026/27

9 Presenze

5 Gol

4 Assist

Entrato dalla panchina 2 volte

Tiri (in porta) 12 (5)

Falli commessi / subiti 7 / 10

Ammonizioni / espulsioni 2 / 0

Fonte: ESPN. Dati letti il 19 Nov 2026, 15:36.

Caratteristiche tecniche

Rabiot è alto 1,91 metri ed è sinistro. Gioca da centrocampista e il suo contributo in zona gol è costante: dal 2019 a oggi ha chiuso cinque stagioni di campionato con almeno quattro reti, in Italia e in Francia.

Statistiche di Adrien Rabiot, stagione per stagione

Le presenze, i gol e gli assist sono quelli del campionato nazionale di ogni stagione (da Transfermarkt), con la stagione in corso aggiornata in automatico.

Stagione Squadra Campionato Presenze Gol Assist 2011-12 Paris Saint-Germain B CFA, girone A 4 0 0 2012-13 Paris Saint-Germain Ligue 1 6 0 0 2012-13 Toulouse Ligue 1 13 1 3 2013-14 Paris Saint-Germain Ligue 1 25 2 1 2014-15 Paris Saint-Germain Ligue 1 21 4 1 2015-16 Paris Saint-Germain Ligue 1 24 1 1 2016-17 Paris Saint-Germain Ligue 1 27 3 1 2017-18 Paris Saint-Germain Ligue 1 33 1 4 2018-19 Paris Saint-Germain Ligue 1 14 2 1 2019-20 Juventus Serie A 28 1 1 2020-21 Juventus Serie A 34 4 2 2021-22 Juventus Serie A 32 0 2 2022-23 Juventus Serie A 32 8 4 2023-24 Juventus Serie A 31 5 3 2024-25 Marsiglia Ligue 1 29 9 5 2025-26 Marsiglia Ligue 1 1 0 0 2025-26 Milan Serie A 29 6 5 2026-27 (in corso) Milan Serie A 9 5 4 Totale Milan Serie A 38 11 9

Rabiot con la nazionale francese

Rabiot gioca con la Francia, con cui ha collezionato 71 presenze e segnato 7 gol.

Domande frequenti su Adrien Rabiot

Dove è nato Adrien Rabiot?

A Saint-Maurice, in Francia, il 3 aprile 1995.

Da quando gioca nel Milan Adrien Rabiot?

Dal 1 settembre 2025. Il contratto dura fino al 30 giugno 2028.

Che numero di maglia ha Rabiot?

Il 12.