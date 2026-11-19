Mike Maignan è un portiere francese del Milan. È nato a Cayenne, nella Guyana francese, il 3 luglio 1995, è alto 1,91 metri e indossa la maglia numero 16. Gioca nel Milan dal 1 luglio 2021 e ha il contratto fino al 30 giugno 2031. Con la nazionale francese ha 53 presenze.

Chi è Mike Maignan

Il suo nome completo è Mike Peterson Maignan. Nasce a Cayenne, ma cresce a Villiers-le-Bel, un comune a pochi chilometri da Parigi, dove tra il 2003 e il 2009 gioca nelle giovanili del club cittadino. Nel 2009 entra nel settore giovanile del Paris Saint-Germain, che lo accompagna fino al passaggio tra i professionisti.

Nel Milan è il portiere titolare e il capitano. Fa parte della rosa del Milan 2026/27, allenata da Rúben Amorim, e difende la porta rossonera dall’estate 2021.

La carriera prima del Milan

Al Paris Saint-Germain Maignan passa quasi tutta la trafila con la squadra riserve, che gioca nel campionato di quarta serie francese. Nel 2013-14 disputa 19 partite, nel 2014-15 ne gioca 21. Il PSG lo inserisce anche nel gruppo della prima squadra, ma in Ligue 1 non scende in campo.

Nel 2015 passa al Lille. Il primo anno alterna la squadra riserve a poche partite in Ligue 1, con 4 presenze. Nel 2016-17 ne aggiunge altre 7 e dal 2017-18 diventa il portiere di riferimento: 34 presenze, poi 38 nel 2018-19, 28 nel 2019-20 e ancora 38 nel 2020-21. In quell’ultima stagione, con 21 porte inviolate, il Lille vince la Ligue 1. In totale al Lille gioca sei stagioni.

L’arrivo al Milan

Il Milan lo porta in Italia nell’estate 2021, dopo l’addio di Gianluigi Donnarumma. Alla prima stagione in Serie A gioca 32 partite, subisce 21 gol e chiude 17 volte senza reti al passivo, il miglior dato del campionato. Il Milan vince lo scudetto 2021-22 e Maignan viene premiato come miglior portiere della Serie A. Con quella stagione e con la successiva entra anche nella squadra dell’anno del campionato.

Il 2022-23 lo vede in campo 22 volte, con 8 porte inviolate. Nel 2023-24 ne gioca 29 e subisce 34 gol, poi nel 2024-25 arriva a 37 presenze con 13 partite senza subire reti. Nel 2025-26 conferma le 37 presenze e chiude con 14 porte inviolate. Fino a quella stagione ha giocato 157 partite di Serie A con il Milan. Per gli approfondimenti sul mercato rossonero c’è la sezione calciomercato Milan.

Maignan nella stagione in corso

La stagione 2026-27 è la sesta di Maignan al Milan. Qui sotto ci sono i suoi numeri di Serie A, aggiornati in automatico.

Statistiche Serie A 2026/27

11 Presenze

13 Gol subiti

37 Parate

Tiri subiti 0

Ammonizioni / espulsioni 0 / 0

Fonte: ESPN. Dati letti il 19 Nov 2026, 15:36.

Caratteristiche tecniche

Maignan è alto 1,91 metri ed è destro. Il dato che meglio descrive il suo rendimento sono le porte inviolate: dopo le 17 del 2021-22 ne ha chiuse 8, 11, 13 e 14 nelle stagioni successive, sempre in Serie A.

Statistiche di Mike Maignan, stagione per stagione

Presenze, gol subiti e porte inviolate sono quelli del campionato nazionale di ogni stagione (da Transfermarkt), con la stagione in corso aggiornata in automatico. Le porte inviolate della stagione in corso non sono disponibili in automatico.

Stagione Squadra Campionato Presenze Gol subiti Porte inviolate 2012-13 Paris Saint-Germain B CFA, girone B 2 2 – 2013-14 Paris Saint-Germain B CFA, girone A 19 12 7 2014-15 Paris Saint-Germain B CFA, girone A 21 24 7 2015-16 Lille Ligue 1 4 3 1 2015-16 Lille B CFA 2, girone G 8 2 4 2016-17 Lille Ligue 1 7 7 3 2016-17 Lille B CFA, girone B 2 1 1 2017-18 Lille Ligue 1 34 53 5 2018-19 Lille Ligue 1 38 33 15 2019-20 Lille Ligue 1 28 27 12 2020-21 Lille Ligue 1 38 23 21 2021-22 Milan Serie A 32 21 17 2022-23 Milan Serie A 22 21 8 2023-24 Milan Serie A 29 34 11 2024-25 Milan Serie A 37 41 13 2025-26 Milan Serie A 37 35 14 2026-27 (in corso) Milan Serie A 11 13 n.d. Totale Milan Serie A 168 165 63*

(*) Porte inviolate in Serie A con il Milan fino al 2025-26, stagione in corso esclusa.

Maignan con la nazionale francese

Maignan gioca con la Francia, con cui ha collezionato 53 presenze. Aveva già vestito la maglia dei Bleus a livello giovanile, con l’Under 17 e con l’Under 21, prima del debutto in nazionale maggiore.

Domande frequenti su Mike Maignan

Dove è nato Mike Maignan?

A Cayenne, nella Guyana francese, il 3 luglio 1995. È cresciuto a Villiers-le-Bel, vicino a Parigi.

Da quando gioca nel Milan Mike Maignan?

Dal 1 luglio 2021. Il contratto dura fino al 30 giugno 2031.

Che numero di maglia ha Maignan?

Il 16.