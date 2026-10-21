Trasferta di Udine senza curva sud: il Milan appoggia la protesta dei tifosi

La curva sud del Milan non sarà presente alla trasferta di Udine. La decisione rientra in una protesta organizzata dai tifosi, alla quale il club rossonero ha scelto di affiancarsi, con l’intento di lanciare un segnale a difesa di quella che viene descritta come un’istituzione culturale messa sotto pressione.

Di seguito il comunicato del Milan:

“AC Milan si schiera con fermezza con i propri tifosi nella loro battaglia contro i prezzi eccessivi per le partite in trasferta”.

La società rossonera ha aperto così il comunicato di sostengo verso i supporter che boicotteranno la trasferta di Udine per i prezzi elevati dei biglietti in un contesto culturale altamente in crisi.

Il Milan appoggia pienamente la posizione del tifo rossonero.

Di seguito il comunicato della società:

“I nostri sostenitori hanno annunciato che boicotteranno la prossima partita contro l’Udinese, dopo che è stato loro applicato un prezzo per i biglietti del settore ospiti significativamente più alto rispetto a quello richiesto ai tifosi di altri club. Comprendiamo la loro frustrazione e appoggiamo pienamente la loro posizione.

Seguire la propria squadra in trasferta comporta già un notevole impegno economico. Oltre al biglietto, i tifosi devono sostenere i costi di carburante, pedaggi autostradali, trasporti e, in molti casi, pernottamento. Proprio per questo è ancora più importante che i tifosi vengano trattati in modo equo, indipendentemente dal club che sostengono.

L’attrattiva globale del calcio italiano dipende in larga misura dalla fedeltà e dalla passione dei tifosi di club come AC Milan. Imporre a quegli stessi tifosi prezzi eccessivi per le partite in trasferta non è solo ingiusto, ma mina l’unità della lega in un momento in cui il calcio italiano ha bisogno di fare fronte comune per competere con la Premier League e gli altri campionati europei. Questo comportamento non fa altro che approfondire le divisioni tra i club e alimentare un antagonismo malsano tra grandi e piccole squadre della Serie A.

Sotto la guida di Gerry Cardinale, AC Milan intende contribuire a risolvere questo problema a beneficio di tutti i tifosi della Serie A.

Ci impegneremo per introdurre un tetto a livello di campionato sui prezzi eccessivi dei biglietti in trasferta. Siamo inoltre pronti ad adottare una politica di reciprocità: i club che applicano ai nostri tifosi prezzi superiori alla media dovranno aspettarsi che i loro sostenitori paghino prezzi più alti quando verranno a San Siro, nel rispetto delle normative vigenti. Gli eventuali proventi aggiuntivi saranno devoluti a Fondazione Milan per sostenere iniziative benefiche a favore delle comunità locali.

È arrivato il momento che il calcio italiano si unisca, come campionato e come comunità di tifosi, soprattutto in un periodo in cui questa importante istituzione culturale non è mai stata messa così alla prova.