Bournemouth-Milan, dove vedere la partita in tv e streaming: orario e canali

Il Milan si prepara a tornare in campo in Europa League per affrontare il Bournemouth nella terza giornata della fase campionato. La squadra rossonera sarà impegnata in trasferta in Inghilterra giovedì 22 ottobre, con calcio d’inizio fissato alle ore 21:00 al Vitality Stadium. Dopo il successo per 4-0 contro il Salisburgo e la vittoria in campionato contro l’Atalanta, la formazione di Rúben Amorim vuole dare continuità ai risultati positivi e conquistare punti importanti per il proprio cammino europeo. Per i tifosi che non saranno presenti allo stadio, ecco tutte le informazioni utili per seguire la partita in diretta televisiva e streaming.

Bournemouth-Milan, data e orario della partita

La sfida tra Bournemouth e Milan è in programma giovedì 22 ottobre 2026 alle ore 21:00. Il match, valido per la terza giornata della fase campionato di Europa League, si disputerà al Vitality Stadium, impianto che ospita le gare casalinghe della formazione inglese.

I rossoneri dovranno affrontare una trasferta impegnativa contro una squadra che ha iniziato bene il proprio percorso europeo. L’obiettivo sarà confermare i segnali positivi mostrati nelle ultime uscite e proseguire la corsa verso la qualificazione alla fase successiva della competizione.

Dove vedere Bournemouth-Milan in diretta tv e streaming

La partita tra Bournemouth e Milan sarà trasmessa in diretta tv sui canali Sky Sport. Gli abbonati potranno seguire l’incontro anche in streaming attraverso Sky Go, il servizio disponibile sui dispositivi compatibili, e NOW, con un abbonamento che includa l’offerta sportiva.

Il calcio d’inizio è previsto alle ore 21:00. I tifosi rossoneri potranno quindi seguire la trasferta europea sia davanti alla televisione sia attraverso smartphone, tablet e altri dispositivi compatibili, utilizzando le piattaforme autorizzate.