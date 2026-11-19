Rúben Amorim, allenatore portoghese del Milan: da calciatore a Benfica e Belenenses, poi Sporting, Manchester United e la panchina rossonera.

Rúben Amorim è l’allenatore del Milan. Portoghese, è nato a Lisbona il 27 gennaio 1985, siede sulla panchina rossonera dal 1° luglio 2026 e ha un contratto fino al 30 giugno 2028. Ha vinto due campionati portoghesi con lo Sporting e in carriera ha allenato anche il Manchester United.

Chi è Rúben Amorim

Il nome completo è Rúben Filipe Marques Amorim. È nato a Lisbona, è alto 1,78 m e ha la nazionalità portoghese. Da allenatore ha la licenza Pro UEFA e guida il Milan dall’estate 2026, dopo essere stato scelto dal club a giugno per aprire un nuovo ciclo tecnico.

Il suo nome è legato soprattutto allo Sporting Lisbona, che ha riportato al titolo nazionale nel 2020-21 per la prima volta dal 2002, e a un modo di giocare con la difesa a tre. Al Milan ha preso il posto di Massimiliano Allegri. Gli altri tecnici che hanno fatto la storia del club sono nell’elenco degli allenatori del Milan.

Da calciatore: il centrocampista del Benfica

Amorim è cresciuto nelle squadre giovanili di Lisbona: Benfica dal 1994 al 1998, poi Pontinha e Corroios. Da professionista ha giocato come centrocampista, prima al Belenenses e poi al Benfica, con cui ha vinto più campionati portoghesi. Ha avuto anche due esperienze in prestito, al Braga e in Qatar all’Al-Wakrah.

Con la nazionale portoghese ha collezionato 14 presenze senza segnare. Si è ritirato il 4 aprile 2017, a 32 anni, dopo un lungo periodo di stop per un grave infortunio al ginocchio.

Gli inizi da allenatore: Casa Pia e Braga

Amorim ha iniziato ad allenare subito dopo il ritiro. Nella stagione 2018-19 è stato alla guida del Casa Pia, dove è rimasto da luglio a gennaio con quattro partite ufficiali. Nel settembre 2019 è passato al Braga B, la squadra riserve, e a dicembre è stato promosso alla prima squadra del Braga.

In pochi mesi ha raccolto 13 partite con una media di 2,38 punti a partita. Con il Braga ha vinto la Coppa di Lega portoghese del 2019-20, il primo trofeo della carriera da tecnico. Il 5 marzo 2020 lo Sporting Lisbona lo ha chiamato in panchina.

Lo Sporting Lisbona: due titoli in quattro anni e mezzo

A Lisbona Amorim è rimasto dal 5 marzo 2020 al 10 novembre 2024, per 230 partite e una media di 2,28 punti a partita. Con lui lo Sporting ha vinto il campionato portoghese nel 2020-21 e nel 2023-24, due Coppe di Lega (2020-21 e 2021-22) e la Supercoppa portoghese 2021-22.

È in quegli anni che si è consolidato il modulo che gli viene associato: il 3-4-2-1, con tre difensori centrali, due esterni a tutta fascia e due trequartisti dietro la punta.

Il Manchester United

L’11 novembre 2024 Amorim è diventato allenatore del Manchester United. Ha guidato la squadra per 63 partite, con una media di 1,43 punti a partita, fino al 5 gennaio 2026. Con lo United ha raggiunto la finale di Europa League del 2025, persa contro il Tottenham. Resta l’unica esperienza di Amorim fuori dal Portogallo prima del Milan.

L’arrivo al Milan

Nel giugno 2026 il Milan ha scelto Amorim come nuovo allenatore dopo la fine del rapporto con Allegri. Il suo incarico è iniziato il 1° luglio 2026 e il contratto scade il 30 giugno 2028. Il resto della dirigenza rossonera è descritto nella pagina sulla dirigenza del Milan, mentre i giocatori che allena sono nella rosa del Milan 2026/27. Le trattative di mercato sono nel calciomercato del Milan.

Come gioca Amorim

Il modulo che ha usato di più negli ultimi due anni è il 3-4-2-1. Le sue squadre cercano di tenere il pallone con i difensori centrali, alzano gli esterni sulla linea dei centrocampisti e costruiscono sulle fasce. È un calcio che chiede intensità fisica e preparazione, e in cui il lavoro degli esterni decide molte partite.

La carriera in panchina

Squadra Ruolo Dal Al Partite Punti a partita Casa Pia Allenatore 1 luglio 2018 7 gennaio 2019 4 2,25 Braga B Allenatore 16 settembre 2019 22 dicembre 2019 – – Braga Allenatore 23 dicembre 2019 4 marzo 2020 13 2,38 Sporting Lisbona Allenatore 5 marzo 2020 10 novembre 2024 230 2,28 Manchester United Allenatore 11 novembre 2024 5 gennaio 2026 63 1,43 Milan Allenatore 1 luglio 2026 in carica – –

Le date sono quelle di inizio e fine di ogni incarico. Nel Milan i dati sono in aggiornamento durante la stagione.

Titoli vinti da allenatore

Competizione Anni Squadra Campionato portoghese 2020-21, 2023-24 Sporting Lisbona Coppa di Lega portoghese 2019-20 Braga Coppa di Lega portoghese 2020-21, 2021-22 Sporting Lisbona Supercoppa portoghese 2021-22 Sporting Lisbona

Domande frequenti

Quando è diventato allenatore del Milan Rúben Amorim?

L’incarico è iniziato il 1° luglio 2026. Il club lo aveva scelto nel mese di giugno.

Quanti campionati ha vinto Amorim?

Due, entrambi con lo Sporting Lisbona: nel 2020-21 e nel 2023-24.

Con che modulo gioca Amorim?

Quello che ha usato di più è il 3-4-2-1, con tre difensori centrali e due esterni a tutta fascia.

Fino a quando ha il contratto?

Fino al 30 giugno 2028.

Per i giocatori e i numeri di maglia c’è la pagina rosa del Milan 2026/27.