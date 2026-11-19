Paolo Scaroni è il presidente del Milan. È nato a Vicenza il 28 novembre 1946, guida il club dal 21 luglio 2018 e ha una lunga carriera da manager industriale: amministratore delegato di Enel e di Eni, oggi è anche presidente di Enel.

Chi è Paolo Scaroni

Paolo Scaroni è un manager italiano nato a Vicenza il 28 novembre 1946. È il presidente (Chairman) dell’AC Milan e fa parte del consiglio di amministrazione. Nell’organigramma del club affianca l’amministratore delegato Massimo Calvelli e rappresenta la società nelle occasioni istituzionali. Tutta la struttura è descritta nella pagina sulla dirigenza del Milan.

La sua storia professionale è quella di un manager che ha guidato grandi gruppi industriali e di servizi, in Italia e all’estero, prima di arrivare al calcio. Ha guidato il Milan durante due passaggi di proprietà senza lasciare la presidenza.

La formazione e gli anni nell’industria

Scaroni si è laureato in economia all’Università Bocconi di Milano nel 1969 e ha poi conseguito un master in business administration alla Columbia University di New York nel 1972. Dal 1996 al 2002 è stato amministratore delegato di Pilkington, gruppo britannico del vetro industriale, un incarico che gli ha dato una dimensione internazionale.

Nel 2002 è tornato in Italia come amministratore delegato di Enel, ruolo che ha tenuto fino al 2005. Nello stesso anno è passato alla guida dell’Eni, dove è rimasto fino al 2014. Sono stati quasi nove anni al vertice del principale gruppo energetico italiano. È stato anche vicepresidente di Rothschild e, dal maggio 2023, è presidente di Enel.

Il Vicenza e il primo contatto con il calcio

Prima del Milan Scaroni aveva già avuto un ruolo in una società di calcio. Dal 1997 al 1999 è stato presidente del Vicenza, la squadra della sua città, subentrando a Virgilio Marzot. Fu un breve incarico, ma gli diede un’esperienza diretta nel mondo dei club.

La presidenza del Milan

Il 21 luglio 2018 Scaroni è diventato presidente del Milan, dopo che il club era passato sotto il controllo del fondo Elliott. Ha attraversato due proprietà: la gestione del fondo Elliott fino al 2022, poi l’arrivo di RedBird di Gerry Cardinale.

Il Milan ha vinto lo scudetto nel 2021-22 durante la sua presidenza, il diciannovesimo della storia rossonera, e ha raggiunto la semifinale di Champions League nel 2022-23. Tutti i titoli del club sono nel palmarès. L’elenco completo dei suoi predecessori, da Alfred Edwards in avanti, è nella pagina sui presidenti del Milan.

Cosa fa oggi nel club

Come presidente rappresenta il Milan nelle istituzioni e nelle occasioni ufficiali, e interviene spesso sul progetto del nuovo stadio, uno dei temi più importanti della vita del club. Le scelte sportive sono invece della proprietà, insieme all’area tecnica e all’allenatore. Tutto il resto del club è nella storia del Milan.

Scaroni e la proprietà RedBird

Il Milan è controllato da RedBird Capital Partners, il fondo guidato da Gerry Cardinale, e il consiglio di amministrazione ha nove membri, tra cui Scaroni, Cardinale e l’amministratore delegato Massimo Calvelli.

Il percorso in sintesi

Periodo Incarico 1996-2002 Amministratore delegato di Pilkington 1997-1999 Presidente del Vicenza 2002-2005 Amministratore delegato di Enel 2005-2014 Amministratore delegato di Eni dal 2018 Presidente del Milan dal 2023 Presidente di Enel

Domande frequenti

Da quando Paolo Scaroni è presidente del Milan?

Dal 21 luglio 2018.

Dove è nato Paolo Scaroni?

A Vicenza, il 28 novembre 1946.

Scaroni è stato presidente di altre squadre?

Sì, del Vicenza, dal 1997 al 1999.

Che ruolo ha Scaroni in Enel?

È presidente di Enel dal maggio 2023, dopo esserne stato amministratore delegato dal 2002 al 2005.

Il resto del management è nella pagina sulla dirigenza del Milan.