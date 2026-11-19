Massimo Calvelli è l’amministratore delegato (Chief Executive Officer) del Milan. Il club lo ha nominato il 26 giugno 2026. È un manager dello sport italiano: ha guidato per cinque anni l’ATP, il circuito del tennis maschile, e lavora per RedBird, il fondo proprietario dei rossoneri.

Chi è Massimo Calvelli

Massimo Calvelli è un manager italiano con una carriera costruita tra grandi marchi dello sport e organizzazioni internazionali. Dal 26 giugno 2026 è l’amministratore delegato dell’AC Milan, il vertice operativo del club. Lavora a stretto contatto con il presidente Paolo Scaroni e con la proprietà, e coordina le direzioni del management: finanza, marchio e ricavi. Tutti i nomi sono nella pagina sulla dirigenza del Milan.

Prima di diventare l’uomo che gestisce la parte aziendale del Milan, Calvelli è stato un atleta professionista e poi un dirigente di aziende che producono articoli sportivi. È un profilo diverso da quello dei dirigenti nati nel calcio: la sua esperienza arriva dal business dello sport.

Gli esordi: dall’atleta al manager

Calvelli ha cominciato la carriera come atleta professionista. Poi ha cambiato strada e ha costruito il suo percorso nelle aziende dello sport, con incarichi internazionali in Nike, in Wilson Sporting Goods e in Amer Sports, il gruppo che controlla marchi come Wilson e Salomon.

L’ATP: amministratore delegato dal 2020 al 2025

Nel 2020 Calvelli è diventato amministratore delegato dell’ATP, l’associazione che organizza il circuito mondiale del tennis maschile. L’incarico è durato fino al 2025. In quel periodo ha guidato un’organizzazione con tornei in tutto il mondo e una forte componente di diritti televisivi e partnership commerciali.

Il passaggio a RedBird e al Milan

Dopo l’ATP Calvelli è entrato nell’orbita di RedBird, il fondo guidato da Gerry Cardinale. Ha assunto il ruolo di CEO International di RedBird Development Group e di Operating Partner di RedBird Capital Partners. Ha co-diretto l’investimento di RedBird nel Milan insieme a David Castelblanco, e prima della nomina a CEO era già nel consiglio di amministrazione del club.

Il 26 giugno 2026 il Milan ha annunciato la sua nomina ad amministratore delegato, al posto di Giorgio Furlani. Il comunicato del club ha spiegato che continuerà a mantenere anche gli incarichi in RedBird. Cardinale ha indicato come obiettivo la costruzione di una cultura della vittoria, in campo e fuori. Calvelli ha detto di voler portare al Milan una mentalità orientata ai risultati e di non vedere l’ora di lavorare con il nuovo allenatore Rúben Amorim.

Cosa fa un amministratore delegato nel Milan

L’amministratore delegato risponde del funzionamento aziendale del club: bilancio, ricavi commerciali, sponsor, rapporti con le istituzioni sportive e progetti infrastrutturali come il nuovo stadio. Nel management ci sono anche il direttore finanziario Stefano Cocirio, la responsabile del marchio Francesca Montini e il responsabile dei ricavi Maikel Oettle. L’area sportiva ha un perimetro separato, in cui l’allenatore Amorim lavora con la proprietà. Gli aggiornamenti sul mercato sono nel calciomercato del Milan e i giocatori sono nella rosa del Milan 2026/27.

Il percorso in sintesi

Periodo Incarico Carriera iniziale Atleta professionista Prima del 2020 Incarichi internazionali in Nike, Wilson Sporting Goods e Amer Sports 2020-2025 Amministratore delegato dell’ATP dal 2025 CEO International di RedBird Development Group e Operating Partner di RedBird Capital Partners dal 26 giugno 2026 Amministratore delegato del Milan

Domande frequenti

Quando Massimo Calvelli è diventato amministratore delegato del Milan?

Il club ha annunciato la nomina il 26 giugno 2026.

Cosa faceva prima Calvelli?

Era amministratore delegato dell’ATP, il circuito del tennis maschile, dal 2020 al 2025. Prima ancora ha lavorato in Nike, Wilson Sporting Goods e Amer Sports.

Calvelli lavora anche per RedBird?

Sì. Ha mantenuto gli incarichi di CEO International di RedBird Development Group e di Operating Partner di RedBird Capital Partners.

Chi c’era prima di lui?

Giorgio Furlani.

Gli altri dirigenti del club sono nella pagina sulla dirigenza del Milan.