Gerry Cardinale, fondatore di RedBird Capital Partners e proprietario del Milan dal 2022: formazione, carriera finanziaria e investimenti sportivi.

Gerry Cardinale è il proprietario del Milan. Americano, nato nel 1967, è il fondatore e managing partner di RedBird Capital Partners, il fondo che controlla il club rossonero dall’estate 2022 dopo averlo rilevato da Elliott.

Chi è Gerry Cardinale

Gerald Joseph Cardinale, detto Gerry, è un investitore americano nato nel 1967. È il fondatore, managing partner e chief investment officer di RedBird Capital Partners, fondo di investimento specializzato nel settore dello sport, dei media e dell’intrattenimento. Dal 2022 è anche il proprietario dell’AC Milan e fa parte del consiglio di amministrazione del club.

È il vertice della proprietà. Il presidente Paolo Scaroni e l’amministratore delegato Massimo Calvelli gestiscono il club ogni giorno, ma le scelte strategiche passano da lui. Tutta la struttura è nella pagina sulla dirigenza del Milan.

La formazione

Cardinale si è laureato all’Università di Harvard, con lode, e ha poi ottenuto un master (M.Phil) all’Università di Oxford, dove ha studiato con una borsa Rhodes. Dopo gli studi è entrato subito nel mondo della finanza.

Gli anni a Goldman Sachs

Nel 1992 è entrato in Goldman Sachs. Ha iniziato in Asia, tra Hong Kong e Singapore, per poi trasferirsi a New York. Con gli anni è diventato partner della banca e ha contribuito a guidare l’attività di private equity. Ha lasciato Goldman Sachs nel 2012 e in seguito ha fondato RedBird.

RedBird e gli investimenti sportivi

RedBird nasce con l’idea di investire nel mondo dello sport, dei media e dell’intrattenimento. Nel calcio il fondo è presente anche in Francia, con il Tolosa, e ha una partecipazione in Fenway Sports Group, la società proprietaria del Liverpool e dei Boston Red Sox. Il Milan è l’investimento sportivo più noto di RedBird.

L’acquisto del Milan

Nell’estate 2022 RedBird ha rilevato il Milan dal fondo Elliott, che lo controllava dal 2018 dopo i problemi finanziari della precedente proprietà cinese. Il passaggio è stato completato a fine agosto 2022. Da quel momento Cardinale è la figura che decide sull’assetto della società.

Nel 2022-23 il Milan ha raggiunto la semifinale di Champions League. Il club ha vinto la Supercoppa italiana nel gennaio 2025. Le vittorie della storia rossonera sono nella pagina sulla storia del Milan.

Come guida il Milan

Nella struttura attuale ci sono il presidente Scaroni, l’amministratore delegato Calvelli e l’allenatore Rúben Amorim. Quando ha nominato Calvelli, Cardinale ha indicato l’obiettivo di costruire una cultura della vittoria, in campo e fuori. Le trattative di mercato sono nel calciomercato del Milan.

Il percorso in sintesi

Periodo Tappa Formazione Laurea a Harvard e master a Oxford 1992-2012 Goldman Sachs, fino al ruolo di partner dopo il 2012 Fondatore di RedBird Capital Partners dal 2022 Proprietario dell’AC Milan

Domande frequenti

Chi è il proprietario del Milan?

Gerry Cardinale, attraverso il fondo RedBird Capital Partners.

Quando ha comprato il Milan?

Nell’estate 2022, rilevandolo da Elliott. L’operazione è stata completata a fine agosto.

Cosa faceva prima di RedBird?

Ha lavorato per vent’anni in Goldman Sachs, dove è diventato partner.

Cardinale possiede altre squadre?

RedBird controlla il Tolosa in Francia e ha una partecipazione in Fenway Sports Group.

Gli altri dirigenti del club sono nella pagina sulla dirigenza del Milan.