Zlatan Ibrahimović, ex attaccante svedese e senior advisor della proprietà del Milan: carriera, 34 trofei, ritiro nel 2023 e ruolo attuale.

Zlatan Ibrahimović è un ex attaccante svedese, nato a Malmö il 3 ottobre 1981, e oggi senior advisor della proprietà del Milan. Ha vinto 34 trofei in carriera, ha giocato due volte nel Milan e dal dicembre 2023 lavora con RedBird.

Chi è Zlatan Ibrahimović

Zlatan Ibrahimović è nato a Malmö, in Svezia, il 3 ottobre 1981. È stato uno dei centravanti più vincenti della sua generazione. Si è ritirato dal calcio giocato il 4 giugno 2023, dopo l’ultima partita di campionato del Milan, nella notte di San Siro. È tuttora legato al club: dal dicembre 2023 è Senior Advisor della proprietà e della dirigenza rossonera e Operating Partner di RedBird, il fondo che controlla il Milan.

Ibrahimović non compare nell’organigramma ufficiale del management del club, che comprende presidente, amministratore delegato e direttori. Il suo ruolo è di consulenza alla proprietà. Il quadro della società è nella pagina sulla dirigenza del Milan.

Dai primi anni a Malmö all’Ajax

Ibrahimović è cresciuto a Malmö e ha esordito in prima squadra con il Malmö FF tra il 1999 e il 2001. Nel 2001 è passato all’Ajax, dove è rimasto fino al 2004 e ha vinto il campionato olandese. Nel 2004 ha firmato per la Juventus, con cui ha giocato in Serie A fino al 2006.

Le grandi squadre europee

Dalla Juventus è passato all’Inter, dove ha giocato dal 2006 al 2009 e ha vinto tre campionati consecutivi. Poi è andato al Barcellona nella stagione 2009-10. Dal 2010 al 2012 ha giocato per la prima volta nel Milan e ha vinto lo scudetto 2010-11. Ha poi vestito la maglia del Paris Saint-Germain dal 2012 al 2016, dove ha dominato la Ligue 1 ed è stato il capocannoniere del campionato. Dal 2016 al 2018 ha giocato nel Manchester United e dal 2018 al 2019 nei Los Angeles Galaxy.

Il ritorno al Milan

Nel gennaio 2020 Ibrahimović è tornato al Milan e ci è rimasto fino al giugno 2023. In quel periodo il Milan ha vinto lo scudetto 2021-22. La storia completa del club è nella storia del Milan.

La nazionale svedese

Con la Svezia Ibrahimović ha segnato 62 gol in 122 presenze ed è il miglior marcatore di sempre della nazionale. Ha partecipato a più campionati europei e mondiali.

Il ruolo nel club dopo il ritiro

L’11 dicembre 2023 RedBird ha annunciato la sua nomina a Operating Partner per gli investimenti nello sport, nei media e nell’intrattenimento. Nello stesso comunicato è stato indicato come Senior Advisor della proprietà e dei vertici del Milan. Il suo compito è partecipare alle attività sportive e commerciali del club, aiutare a rafforzare la cultura della vittoria, seguire lo sviluppo dei giocatori e la preparazione, promuovere il marchio e sostenere i progetti strategici, tra cui il nuovo stadio.

Per Ibrahimović il comunicato ha parlato di un vero ritorno a casa. Le scelte quotidiane sulla squadra restano affidate all’allenatore Rúben Amorim, mentre quelle societarie al presidente Scaroni e all’amministratore delegato Calvelli. I giocatori della prima squadra sono nella rosa del Milan 2026/27.

Le squadre di Ibrahimović

Periodo Squadra 1999-2001 Malmö FF 2001-2004 Ajax 2004-2006 Juventus 2006-2009 Inter 2009-2010 Barcellona 2010-2012 Milan 2012-2016 Paris Saint-Germain 2016-2018 Manchester United 2018-2019 Los Angeles Galaxy 2020-2023 Milan dal 2023 Senior Advisor della proprietà del Milan

Domande frequenti

Quanti trofei ha vinto Ibrahimović?

34 trofei in carriera, secondo il comunicato ufficiale del Milan di dicembre 2023.

Quando si è ritirato?

Il 4 giugno 2023, dopo l’ultima partita di campionato del Milan.

Che ruolo ha oggi nel Milan?

È Senior Advisor della proprietà e dei vertici del club e Operating Partner di RedBird.

Quanti gol ha segnato con la Svezia?

62 in 122 presenze.

Tutti i ruoli del club sono nella pagina sulla dirigenza del Milan.