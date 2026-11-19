Zlatan Ibrahimović è un ex attaccante svedese, nato a Malmö il 3 ottobre 1981, e oggi senior advisor della proprietà del Milan. Ha vinto 34 trofei in carriera, ha giocato due volte nel Milan e dal dicembre 2023 lavora con RedBird.
Chi è Zlatan Ibrahimović
Zlatan Ibrahimović è nato a Malmö, in Svezia, il 3 ottobre 1981. È stato uno dei centravanti più vincenti della sua generazione. Si è ritirato dal calcio giocato il 4 giugno 2023, dopo l’ultima partita di campionato del Milan, nella notte di San Siro. È tuttora legato al club: dal dicembre 2023 è Senior Advisor della proprietà e della dirigenza rossonera e Operating Partner di RedBird, il fondo che controlla il Milan.
Ibrahimović non compare nell’organigramma ufficiale del management del club, che comprende presidente, amministratore delegato e direttori. Il suo ruolo è di consulenza alla proprietà. Il quadro della società è nella pagina sulla dirigenza del Milan.
Dai primi anni a Malmö all’Ajax
Ibrahimović è cresciuto a Malmö e ha esordito in prima squadra con il Malmö FF tra il 1999 e il 2001. Nel 2001 è passato all’Ajax, dove è rimasto fino al 2004 e ha vinto il campionato olandese. Nel 2004 ha firmato per la Juventus, con cui ha giocato in Serie A fino al 2006.
Le grandi squadre europee
Dalla Juventus è passato all’Inter, dove ha giocato dal 2006 al 2009 e ha vinto tre campionati consecutivi. Poi è andato al Barcellona nella stagione 2009-10. Dal 2010 al 2012 ha giocato per la prima volta nel Milan e ha vinto lo scudetto 2010-11. Ha poi vestito la maglia del Paris Saint-Germain dal 2012 al 2016, dove ha dominato la Ligue 1 ed è stato il capocannoniere del campionato. Dal 2016 al 2018 ha giocato nel Manchester United e dal 2018 al 2019 nei Los Angeles Galaxy.
Il ritorno al Milan
Nel gennaio 2020 Ibrahimović è tornato al Milan e ci è rimasto fino al giugno 2023. In quel periodo il Milan ha vinto lo scudetto 2021-22. La storia completa del club è nella storia del Milan.
La nazionale svedese
Con la Svezia Ibrahimović ha segnato 62 gol in 122 presenze ed è il miglior marcatore di sempre della nazionale. Ha partecipato a più campionati europei e mondiali.
Il ruolo nel club dopo il ritiro
L’11 dicembre 2023 RedBird ha annunciato la sua nomina a Operating Partner per gli investimenti nello sport, nei media e nell’intrattenimento. Nello stesso comunicato è stato indicato come Senior Advisor della proprietà e dei vertici del Milan. Il suo compito è partecipare alle attività sportive e commerciali del club, aiutare a rafforzare la cultura della vittoria, seguire lo sviluppo dei giocatori e la preparazione, promuovere il marchio e sostenere i progetti strategici, tra cui il nuovo stadio.
Per Ibrahimović il comunicato ha parlato di un vero ritorno a casa. Le scelte quotidiane sulla squadra restano affidate all’allenatore Rúben Amorim, mentre quelle societarie al presidente Scaroni e all’amministratore delegato Calvelli. I giocatori della prima squadra sono nella rosa del Milan 2026/27.
Le squadre di Ibrahimović
|Periodo
|Squadra
|1999-2001
|Malmö FF
|2001-2004
|Ajax
|2004-2006
|Juventus
|2006-2009
|Inter
|2009-2010
|Barcellona
|2010-2012
|Milan
|2012-2016
|Paris Saint-Germain
|2016-2018
|Manchester United
|2018-2019
|Los Angeles Galaxy
|2020-2023
|Milan
|dal 2023
|Senior Advisor della proprietà del Milan
Domande frequenti
Quanti trofei ha vinto Ibrahimović?
34 trofei in carriera, secondo il comunicato ufficiale del Milan di dicembre 2023.
Quando si è ritirato?
Il 4 giugno 2023, dopo l’ultima partita di campionato del Milan.
Che ruolo ha oggi nel Milan?
È Senior Advisor della proprietà e dei vertici del club e Operating Partner di RedBird.
Quanti gol ha segnato con la Svezia?
62 in 122 presenze.
Tutti i ruoli del club sono nella pagina sulla dirigenza del Milan.