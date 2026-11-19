Il Milan segue Endrick con interesse concreto: secondo il Corriere dello Sport, Gerry Cardinale sarebbe pronto a investire tra i 60 e i 70 milioni di euro per portare l’attaccante brasiliano in rossonero. Il giovane del Real Madrid sarebbe scontento del poco spazio ricevuto finora.

Nell’operazione potrebbe essere inserita una clausola di recompra, sul modello di quanto fatto con Nico Paz. Tuttavia, la decisione finale spetterebbe a José Mourinho, che al momento non avrebbe aperto alla trattativa.