Il Milan ha messo nel mirino Bruno Fernandes, centrocampista portoghese attualmente al Manchester United. Secondo quanto riportato da Tuttosport, il club rossonero segue con interesse la situazione contrattuale del giocatore, in scadenza con i Red Devils.
Lo United dispone di un’opzione per prolungare il rapporto di un altro anno, ma al momento le trattative per il rinnovo presentano grandi difficoltà: il club inglese starebbe valutando un’offerta al ribasso, scenario che complica il raggiungimento di un accordo.
Sul fronte del giocatore, Fernandes sarebbe disponibile a un ritorno in Italia. Dal lato societario, Gerry Cardinale spingerebbe per costruire una rosa con il giusto mix tra giocatori esperti e giovani. Un ulteriore elemento di contesto segnalato da Tuttosport è che il portoghese appartiene alla stessa agenzia di rappresentanza di Rúben Amorim.