Valeri Vladimirov è un difensore centrale bulgaro del Milan. È nato a Plovdiv il 5 giugno 2008, è alto 1,90 metri e indossa la maglia numero 35. Gioca nel gruppo della prima squadra rossonera dal 2 settembre 2026 e ha il contratto fino al 30 giugno 2029. Con la Bulgaria Under 21 ha 3 presenze.

Chi è Valeri Vladimirov

Il nome completo di Valeri Vladimirov è Valeri Ivanov Vladimirov. Nasce a Plovdiv, in Bulgaria, il 5 giugno 2008 ed è un difensore centrale destro alto 1,90 metri. Fa parte della rosa del Milan 2026/27, allenata da Rúben Amorim, e indossa la maglia numero 35. Il suo contratto scade il 30 giugno 2029.

È uno dei giocatori più giovani della prima squadra rossonera.

Le giovanili del Milan

I dati disponibili sul suo percorso partono dal 2024-25, quando gioca nell’Under 17 del Milan. In quella stagione fa 21 presenze nel campionato Under 17, segna un gol e serve 2 assist, e ne aggiunge 4 nella fase finale del torneo. Gioca anche 2 partite con l’Under 18 e 3 in Primavera 1, e figura tra i convocati in Youth League e con il Milan Futuro in Serie C.

Il Milan Futuro e la Primavera

Nel 2025-26 Vladimirov compie il salto tra i grandi. Gioca 18 partite del girone B di Serie D con Milan Futuro, la seconda squadra rossonera, segna un gol e aggiunge una partita nei playoff e 2 in Coppa Italia di Serie D. Nello stesso anno gioca anche 9 partite di Primavera 1, con un gol e un assist, e una di Coppa Italia Primavera.

Nello stesso 2025-26 entra anche nei convocati della prima squadra, in Serie A e in Coppa Italia. Dal 2 settembre 2026 è nella rosa della prima squadra. Per gli approfondimenti sul mercato rossonero c’è la sezione calciomercato Milan.

Vladimirov nella stagione in corso

La stagione 2026-27 è la prima di Vladimirov nel gruppo della prima squadra. Qui sotto ci sono i suoi numeri di Serie A, aggiornati in automatico.

Statistiche Serie A 2026/27

0 Presenze

0 Gol

0 Assist

Entrato dalla panchina 0 volte

Tiri (in porta) 0 (0)

Falli commessi / subiti 0 / 0

Ammonizioni / espulsioni 0 / 0

Fonte: ESPN. Dati letti il 19 Nov 2026, 19:28.

Caratteristiche tecniche

Vladimirov è un difensore centrale destro alto 1,90 metri. I suoi numeri raccontano un percorso a gradini: dall’Under 17 alla Primavera e poi al Milan Futuro in Serie D, mentre era già tra i convocati della prima squadra. Il suo bilancio offensivo comprende 1 gol in Serie D e 1 in Primavera 1 nel 2025-26.

Statistiche di Valeri Vladimirov, stagione per stagione

Le presenze, i gol e gli assist sono quelli del campionato nazionale di ogni stagione (da Transfermarkt), con la stagione in corso aggiornata in automatico. Le giovanili sono riportate in righe a parte.

Stagione Squadra Campionato Presenze Gol Assist 2024-25 Milan Under 17 Campionato Under 17 21 1 2 2024-25 Milan Under 17 Fase finale Under 17 4 0 0 2024-25 Milan Under 18 Campionato Under 18 2 0 0 2024-25 Milan Primavera Primavera 1 3 0 0 2025-26 Milan Primavera Primavera 1 9 1 1 2025-26 Milan Futuro Serie D, girone B 18 1 0 2026-27 (in corso) Milan Serie A 0 0 0

Vladimirov con la nazionale bulgara

Vladimirov gioca con le nazionali giovanili della Bulgaria ed è nel gruppo dell’Under 21, con cui ha collezionato 3 presenze senza segnare.

Domande frequenti su Valeri Vladimirov

Dove è nato Valeri Vladimirov?

A Plovdiv, in Bulgaria, il 5 giugno 2008.

In che ruolo gioca Vladimirov?

È un difensore centrale destro, alto 1,90 metri.

Che numero di maglia ha Vladimirov?

Il 35.