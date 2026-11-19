Valeri Vladimirov è un difensore centrale bulgaro del Milan. È nato a Plovdiv il 5 giugno 2008, è alto 1,90 metri e indossa la maglia numero 35. Gioca nel gruppo della prima squadra rossonera dal 2 settembre 2026 e ha il contratto fino al 30 giugno 2029. Con la Bulgaria Under 21 ha 3 presenze.
Chi è Valeri Vladimirov
Il nome completo di Valeri Vladimirov è Valeri Ivanov Vladimirov. Nasce a Plovdiv, in Bulgaria, il 5 giugno 2008 ed è un difensore centrale destro alto 1,90 metri. Fa parte della rosa del Milan 2026/27, allenata da Rúben Amorim, e indossa la maglia numero 35. Il suo contratto scade il 30 giugno 2029.
È uno dei giocatori più giovani della prima squadra rossonera.
Le giovanili del Milan
I dati disponibili sul suo percorso partono dal 2024-25, quando gioca nell’Under 17 del Milan. In quella stagione fa 21 presenze nel campionato Under 17, segna un gol e serve 2 assist, e ne aggiunge 4 nella fase finale del torneo. Gioca anche 2 partite con l’Under 18 e 3 in Primavera 1, e figura tra i convocati in Youth League e con il Milan Futuro in Serie C.
Il Milan Futuro e la Primavera
Nel 2025-26 Vladimirov compie il salto tra i grandi. Gioca 18 partite del girone B di Serie D con Milan Futuro, la seconda squadra rossonera, segna un gol e aggiunge una partita nei playoff e 2 in Coppa Italia di Serie D. Nello stesso anno gioca anche 9 partite di Primavera 1, con un gol e un assist, e una di Coppa Italia Primavera.
Nello stesso 2025-26 entra anche nei convocati della prima squadra, in Serie A e in Coppa Italia. Dal 2 settembre 2026 è nella rosa della prima squadra. Per gli approfondimenti sul mercato rossonero c’è la sezione calciomercato Milan.
Vladimirov nella stagione in corso
La stagione 2026-27 è la prima di Vladimirov nel gruppo della prima squadra. Qui sotto ci sono i suoi numeri di Serie A, aggiornati in automatico.
Caratteristiche tecniche
Vladimirov è un difensore centrale destro alto 1,90 metri. I suoi numeri raccontano un percorso a gradini: dall’Under 17 alla Primavera e poi al Milan Futuro in Serie D, mentre era già tra i convocati della prima squadra. Il suo bilancio offensivo comprende 1 gol in Serie D e 1 in Primavera 1 nel 2025-26.
Statistiche di Valeri Vladimirov, stagione per stagione
Le presenze, i gol e gli assist sono quelli del campionato nazionale di ogni stagione (da Transfermarkt), con la stagione in corso aggiornata in automatico. Le giovanili sono riportate in righe a parte.
|Stagione
|Squadra
|Campionato
|Presenze
|Gol
|Assist
|2024-25
|Milan Under 17
|Campionato Under 17
|21
|1
|2
|2024-25
|Milan Under 17
|Fase finale Under 17
|4
|0
|0
|2024-25
|Milan Under 18
|Campionato Under 18
|2
|0
|0
|2024-25
|Milan Primavera
|Primavera 1
|3
|0
|0
|2025-26
|Milan Primavera
|Primavera 1
|9
|1
|1
|2025-26
|Milan Futuro
|Serie D, girone B
|18
|1
|0
|2026-27 (in corso)
|Milan
|Serie A
|0
|0
|0
Vladimirov con la nazionale bulgara
Vladimirov gioca con le nazionali giovanili della Bulgaria ed è nel gruppo dell’Under 21, con cui ha collezionato 3 presenze senza segnare.
Domande frequenti su Valeri Vladimirov
Dove è nato Valeri Vladimirov?
A Plovdiv, in Bulgaria, il 5 giugno 2008.
In che ruolo gioca Vladimirov?
È un difensore centrale destro, alto 1,90 metri.
Che numero di maglia ha Vladimirov?
Il 35.