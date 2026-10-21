Nkunku, il Lipsia nel futuro: “Mi immagino di restare a lungo”

Christopher Nkunku guarda con fiducia al proprio futuro e non nasconde il desiderio di proseguire la sua avventura con il Lipsia. L’attaccante francese, tornato nel club tedesco dopo l’esperienza al Milan, ha ritrovato un ambiente che conosce bene e nel quale sembra aver ritrovato le condizioni ideali per esprimersi al meglio. Le prime prestazioni della stagione sono incoraggianti e le sue parole confermano la volontà di dare continuità a questo percorso.

Nkunku, il ritorno al Lipsia e i primi segnali positivi

Il ritorno in Germania ha permesso a Nkunku di ritrovare una realtà nella quale aveva già lasciato il segno. Il francese conosce bene il club e il contesto in cui si trova a giocare, un fattore che può aiutarlo a ritrovare continuità dopo le difficoltà vissute nell’esperienza in rossonero.

L’avvio della nuova avventura è stato positivo e le prestazioni offerte nelle prime partite rappresentano un segnale incoraggiante. Il Lipsia punta sulle sue qualità offensive e sulla sua capacità di fare la differenza negli ultimi metri, mentre il giocatore sembra intenzionato a sfruttare questa nuova opportunità per rilanciarsi.

Il futuro è ancora da scrivere: Nkunku apre alla permanenza

A confermare il proprio gradimento per la destinazione tedesca è stato lo stesso Nkunku, che ha parlato apertamente della possibilità di rimanere anche nelle prossime stagioni. “Sono molto felice. Mi trovo molto bene in città e nel club. Certo, posso benissimo immaginare di restare più a lungo”, ha dichiarato il francese nell’intervista alla Bild.

Parole che lasciano intendere una precisa apertura alla permanenza, anche se la decisione definitiva dipenderà dagli accordi tra le società. Lo stesso attaccante ha sottolineato come sarà necessario trovare un’intesa tra i club al termine della stagione. Per Nkunku, dunque, il Lipsia potrebbe rappresentare molto più di una semplice tappa temporanea: la volontà di continuare insieme c’è, ora bisognerà capire se anche le condizioni contrattuali permetteranno di concretizzare questa possibilità.