Milan, pronto il nuovo contratto con adeguamento per Cisse: i dettagli

Alphadjo Cisse è capocannoniere del Milan con cinque gol tra Serie A ed Europa League e in società si lavora a un nuovo contratto con ritocco all’ingaggio.
Cisse e il Milan: il rinnovo è già pronto
Preso lo scorso gennaio con contratto fino al 2030, il trequartista sta mostrando di essere importante per il presente e per il futuro del club.
Nella trasferta di Salisburgo il giocatore ha segnato una tripletta. Secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport, è diventato il calciatore italiano più giovane a conquistare il pallone di una partita in una competizione europea.
In via Aldo Rossi sarebbe perciò già pronto un nuovo contratto con un giusto adeguamento dell’ingaggio. Per il momento non si conoscono né le cifre né i tempi dell’accordo ma per Cisse, nel Milan, c’è un progetto di lungo periodo basato su un rinnovo già pronto.