Alphadjo Cissé è un trequartista italiano del Milan. È nato a Treviso il 22 ottobre 2006, è destro e alto 1,78 metri. Gioca nel Milan dal 2 febbraio 2026 e ha il contratto fino al 30 giugno 2030. Con l’Italia ha 1 presenza.

Chi è Alphadjo Cissé

Cissé nasce a Treviso e cresce nelle giovanili della Polisportiva Indomita 21, fino al 2018, e del Giorgione, tra il 2018 e il 2020. Da lì arriva all’Hellas Verona, dove gioca nella Primavera dalla stagione 2021-22. Nel Milan veste la maglia numero 70 ed è uno dei centrocampisti della rosa del Milan 2026/27.

La carriera prima del Milan

Al Verona fa tutta la trafila giovanile. Nel 2021-22 gioca 4 partite in Primavera 1. Nel 2022-23 diventa titolare della squadra giovanile con 22 presenze, 4 gol e un assist, e viene già convocato 3 volte in prima squadra in Serie A.

La stagione migliore con la Primavera è la 2023-24: 30 partite e 16 gol. In quella stagione fa anche il suo esordio in Serie A, con una presenza di 7 minuti. Nel 2024-25 gioca 8 partite e segna un gol in Primavera, mentre in prima squadra viene convocato 35 volte e fa 2 presenze in Serie A, per un totale di 7 minuti.

Nel 2025-26 lascia il Verona per giocare con il Catanzaro, in Serie B. In campionato gioca 22 partite, segna 6 gol e fa un assist, e gioca anche un turno dei playoff.

L’arrivo al Milan

Il Milan lo porta in rossonero il 2 febbraio 2026, con un contratto fino al 30 giugno 2030. Per i dettagli sul mercato del Milan c’è la sezione calciomercato Milan.

Caratteristiche tecniche

Cissé gioca da trequartista ed è destro. In Primavera ha segnato in tre stagioni su quattro. I numeri raccontano un giocatore che sa segnare: 16 gol in 30 partite di Primavera nel 2023-24 e 6 gol in 22 partite di Serie B nel 2025-26, con una squadra di categoria diversa e un ruolo da protagonista.

Cissé nella stagione in corso

La stagione 2026-27 è la prima di Cissé al Milan in Serie A. Qui sotto ci sono i suoi numeri, aggiornati in automatico.

Statistiche Serie A 2026/27

9 Presenze

5 Gol

0 Assist

Entrato dalla panchina 4 volte

Tiri (in porta) 13 (7)

Falli commessi / subiti 6 / 10

Ammonizioni / espulsioni 1 / 0

Fonte: ESPN. Dati letti il 17 Nov 2026, 11:48.

Statistiche di Alphadjo Cissé, stagione per stagione

Le presenze, i gol e gli assist sono quelli del campionato nazionale di ogni stagione (da Transfermarkt), con la stagione in corso aggiornata in automatico. Le giovanili sono in righe separate.

Stagione Squadra Campionato Presenze Gol Assist 2021-22 Hellas Verona U19 Primavera 1 4 0 0 2022-23 Hellas Verona U19 Primavera 1 22 4 1 2023-24 Hellas Verona U19 Primavera 1 30 16 2 2023-24 Hellas Verona Serie A 1 0 0 2024-25 Hellas Verona U19 Primavera 1 8 1 0 2024-25 Hellas Verona Serie A 2 0 0 2025-26 Catanzaro Serie B 22 6 1 2026-27 (in corso) Milan Serie A 9 5 0 Totale Milan Serie A 9 5 0

Cissé con la nazionale italiana

Cissé ha 1 presenza con la nazionale italiana e nessun gol.

Domande frequenti su Alphadjo Cissé

Dove è nato Alphadjo Cissé?

A Treviso, il 22 ottobre 2006.

Da quando gioca nel Milan Alphadjo Cissé?

Dal 2 febbraio 2026. Il contratto dura fino al 30 giugno 2030.

Che numero di maglia ha Cissé?

Il 70.