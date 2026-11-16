Alphadjo Cissé è un trequartista italiano del Milan. È nato a Treviso il 22 ottobre 2006, è destro e alto 1,78 metri. Gioca nel Milan dal 2 febbraio 2026 e ha il contratto fino al 30 giugno 2030. Con l’Italia ha 1 presenza.
Chi è Alphadjo Cissé
Cissé nasce a Treviso e cresce nelle giovanili della Polisportiva Indomita 21, fino al 2018, e del Giorgione, tra il 2018 e il 2020. Da lì arriva all’Hellas Verona, dove gioca nella Primavera dalla stagione 2021-22. Nel Milan veste la maglia numero 70 ed è uno dei centrocampisti della rosa del Milan 2026/27.
La carriera prima del Milan
Al Verona fa tutta la trafila giovanile. Nel 2021-22 gioca 4 partite in Primavera 1. Nel 2022-23 diventa titolare della squadra giovanile con 22 presenze, 4 gol e un assist, e viene già convocato 3 volte in prima squadra in Serie A.
La stagione migliore con la Primavera è la 2023-24: 30 partite e 16 gol. In quella stagione fa anche il suo esordio in Serie A, con una presenza di 7 minuti. Nel 2024-25 gioca 8 partite e segna un gol in Primavera, mentre in prima squadra viene convocato 35 volte e fa 2 presenze in Serie A, per un totale di 7 minuti.
Nel 2025-26 lascia il Verona per giocare con il Catanzaro, in Serie B. In campionato gioca 22 partite, segna 6 gol e fa un assist, e gioca anche un turno dei playoff.
L’arrivo al Milan
Il Milan lo porta in rossonero il 2 febbraio 2026, con un contratto fino al 30 giugno 2030. Per i dettagli sul mercato del Milan c’è la sezione calciomercato Milan.
Caratteristiche tecniche
Cissé gioca da trequartista ed è destro. In Primavera ha segnato in tre stagioni su quattro. I numeri raccontano un giocatore che sa segnare: 16 gol in 30 partite di Primavera nel 2023-24 e 6 gol in 22 partite di Serie B nel 2025-26, con una squadra di categoria diversa e un ruolo da protagonista.
Cissé nella stagione in corso
La stagione 2026-27 è la prima di Cissé al Milan in Serie A. Qui sotto ci sono i suoi numeri, aggiornati in automatico.
Statistiche di Alphadjo Cissé, stagione per stagione
Le presenze, i gol e gli assist sono quelli del campionato nazionale di ogni stagione (da Transfermarkt), con la stagione in corso aggiornata in automatico. Le giovanili sono in righe separate.
|Stagione
|Squadra
|Campionato
|Presenze
|Gol
|Assist
|2021-22
|Hellas Verona U19
|Primavera 1
|4
|0
|0
|2022-23
|Hellas Verona U19
|Primavera 1
|22
|4
|1
|2023-24
|Hellas Verona U19
|Primavera 1
|30
|16
|2
|2023-24
|Hellas Verona
|Serie A
|1
|0
|0
|2024-25
|Hellas Verona U19
|Primavera 1
|8
|1
|0
|2024-25
|Hellas Verona
|Serie A
|2
|0
|0
|2025-26
|Catanzaro
|Serie B
|22
|6
|1
|2026-27 (in corso)
|Milan
|Serie A
|9
|5
|0
|Totale Milan
|Serie A
|9
|5
|0
Cissé con la nazionale italiana
Cissé ha 1 presenza con la nazionale italiana e nessun gol.
Domande frequenti su Alphadjo Cissé
Dove è nato Alphadjo Cissé?
A Treviso, il 22 ottobre 2006.
Da quando gioca nel Milan Alphadjo Cissé?
Dal 2 febbraio 2026. Il contratto dura fino al 30 giugno 2030.
Che numero di maglia ha Cissé?
Il 70.