Ardon Jashari è un mediano svizzero del Milan. È nato a Cham, in Svizzera, il 30 luglio 2002, è mancino e alto 1,81 metri. Gioca nel Milan dal 6 agosto 2025 e ha il contratto fino al 30 giugno 2030. Con la Svizzera ha 16 presenze.

Chi è Ardon Jashari

Jashari cresce calcisticamente nel FC Baar, che lascia nel 2011, e poi nel Lucerna, dove passa dalle squadre Under 17 e Under 18 alla prima squadra. Nel Milan indossa la maglia numero 30 ed è uno dei centrocampisti della rosa del Milan 2026/27.

La carriera prima del Milan

Al Lucerna Jashari gioca prima con le giovanili e con la squadra Under 21. Nel 2019-20 ha le prime 2 presenze in Super League, il massimo campionato svizzero, per 28 minuti. Nel 2020-21 gioca 10 partite con l’Under 21 e segna 3 gol. Nel 2021-22 diventa un giocatore della prima squadra: 17 presenze e 1 gol in Super League, più 3 assist, e 2 partite di spareggio, con un altro gol.

Le due stagioni successive sono quelle della crescita. Nel 2022-23 gioca 34 partite, con 1 gol e 4 assist. Nel 2023-24 gioca 36 partite e segna 5 gol, con 3 assist: sono molti per un mediano.

Nel 2024-25 passa al Club Brugge, in Belgio. In Jupiler Pro League gioca 25 partite, con 2 gol e 4 assist, e altre 10 nei playoff per il titolo, con un gol.

L’arrivo al Milan

Il Milan lo porta in Italia il 6 agosto 2025, con un contratto fino al 30 giugno 2030. Nel 2025-26 gioca 14 partite di Serie A e fa un assist. Per gli approfondimenti sul mercato c’è la sezione calciomercato Milan.

Caratteristiche tecniche

Jashari gioca da mediano ed è mancino. Nel 2023-24, con il Lucerna, ha segnato 5 gol e fatto 3 assist in 36 partite di campionato. In totale ha giocato 89 partite di Super League tra il 2019-20 e il 2023-24, prima di lasciare la Svizzera per il Belgio e poi per l’Italia.

Jashari nella stagione in corso

La stagione 2026-27 è la seconda di Jashari al Milan. Qui sotto ci sono i suoi numeri di Serie A, aggiornati in automatico.

Statistiche Serie A 2026/27

9 Presenze

0 Gol

0 Assist

Entrato dalla panchina 6 volte

Tiri (in porta) 4 (3)

Falli commessi / subiti 4 / 3

Ammonizioni / espulsioni 0 / 0

Fonte: ESPN. Dati letti il 17 Nov 2026, 11:48.

Statistiche di Ardon Jashari, stagione per stagione

Le presenze, i gol e gli assist sono quelli del campionato nazionale di ogni stagione (da Transfermarkt), con la stagione in corso aggiornata in automatico. Le squadre Under 21 sono in righe separate.

Stagione Squadra Campionato Presenze Gol Assist 2019-20 Lucerna U21 1. Liga Gruppo 2 2 0 0 2019-20 Lucerna Super League 2 0 0 2020-21 Lucerna U21 1. Liga Gruppo 2 10 3 0 2021-22 Lucerna U21 1. Liga Gruppo 2 13 3 0 2021-22 Lucerna Super League 17 1 3 2022-23 Lucerna Super League 34 1 4 2023-24 Lucerna Super League 36 5 3 2024-25 Club Brugge Jupiler Pro League 25 2 4 2025-26 Milan Serie A 14 0 1 2026-27 (in corso) Milan Serie A 9 0 0 Totale Milan Serie A 23 0 1

Jashari con la nazionale svizzera

Jashari gioca con la Svizzera, con cui ha collezionato 16 presenze senza segnare.

Domande frequenti su Ardon Jashari

Dove è nato Ardon Jashari?

A Cham, in Svizzera, il 30 luglio 2002.

Dove ha giocato Jashari prima del Milan?

Nel Lucerna, in Svizzera, e nel Club Brugge, in Belgio.

Che numero di maglia ha Jashari?

Il 30.