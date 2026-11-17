Ardon Jashari è un mediano svizzero del Milan. È nato a Cham, in Svizzera, il 30 luglio 2002, è mancino e alto 1,81 metri. Gioca nel Milan dal 6 agosto 2025 e ha il contratto fino al 30 giugno 2030. Con la Svizzera ha 16 presenze.
Chi è Ardon Jashari
Jashari cresce calcisticamente nel FC Baar, che lascia nel 2011, e poi nel Lucerna, dove passa dalle squadre Under 17 e Under 18 alla prima squadra. Nel Milan indossa la maglia numero 30 ed è uno dei centrocampisti della rosa del Milan 2026/27.
La carriera prima del Milan
Al Lucerna Jashari gioca prima con le giovanili e con la squadra Under 21. Nel 2019-20 ha le prime 2 presenze in Super League, il massimo campionato svizzero, per 28 minuti. Nel 2020-21 gioca 10 partite con l’Under 21 e segna 3 gol. Nel 2021-22 diventa un giocatore della prima squadra: 17 presenze e 1 gol in Super League, più 3 assist, e 2 partite di spareggio, con un altro gol.
Le due stagioni successive sono quelle della crescita. Nel 2022-23 gioca 34 partite, con 1 gol e 4 assist. Nel 2023-24 gioca 36 partite e segna 5 gol, con 3 assist: sono molti per un mediano.
Nel 2024-25 passa al Club Brugge, in Belgio. In Jupiler Pro League gioca 25 partite, con 2 gol e 4 assist, e altre 10 nei playoff per il titolo, con un gol.
L’arrivo al Milan
Il Milan lo porta in Italia il 6 agosto 2025, con un contratto fino al 30 giugno 2030. Nel 2025-26 gioca 14 partite di Serie A e fa un assist. Per gli approfondimenti sul mercato c’è la sezione calciomercato Milan.
Caratteristiche tecniche
Jashari gioca da mediano ed è mancino. Nel 2023-24, con il Lucerna, ha segnato 5 gol e fatto 3 assist in 36 partite di campionato. In totale ha giocato 89 partite di Super League tra il 2019-20 e il 2023-24, prima di lasciare la Svizzera per il Belgio e poi per l’Italia.
Jashari nella stagione in corso
La stagione 2026-27 è la seconda di Jashari al Milan. Qui sotto ci sono i suoi numeri di Serie A, aggiornati in automatico.
Statistiche di Ardon Jashari, stagione per stagione
Le presenze, i gol e gli assist sono quelli del campionato nazionale di ogni stagione (da Transfermarkt), con la stagione in corso aggiornata in automatico. Le squadre Under 21 sono in righe separate.
|Stagione
|Squadra
|Campionato
|Presenze
|Gol
|Assist
|2019-20
|Lucerna U21
|1. Liga Gruppo 2
|2
|0
|0
|2019-20
|Lucerna
|Super League
|2
|0
|0
|2020-21
|Lucerna U21
|1. Liga Gruppo 2
|10
|3
|0
|2021-22
|Lucerna U21
|1. Liga Gruppo 2
|13
|3
|0
|2021-22
|Lucerna
|Super League
|17
|1
|3
|2022-23
|Lucerna
|Super League
|34
|1
|4
|2023-24
|Lucerna
|Super League
|36
|5
|3
|2024-25
|Club Brugge
|Jupiler Pro League
|25
|2
|4
|2025-26
|Milan
|Serie A
|14
|0
|1
|2026-27 (in corso)
|Milan
|Serie A
|9
|0
|0
|Totale Milan
|Serie A
|23
|0
|1
Jashari con la nazionale svizzera
Jashari gioca con la Svizzera, con cui ha collezionato 16 presenze senza segnare.
Domande frequenti su Ardon Jashari
Dove è nato Ardon Jashari?
A Cham, in Svizzera, il 30 luglio 2002.
Dove ha giocato Jashari prima del Milan?
Nel Lucerna, in Svizzera, e nel Club Brugge, in Belgio.
Che numero di maglia ha Jashari?
Il 30.