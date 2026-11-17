Gonçalo Ramos è un attaccante portoghese del Milan. È nato a Olhão, in Portogallo, il 20 giugno 2001, è destro e alto 1,85 metri. Gioca nel Milan dal 30 giugno 2026 e ha il contratto fino al 30 giugno 2031. Con il Portogallo ha 32 presenze e 14 gol.

Chi è Gonçalo Ramos

Il suo nome completo è Gonçalo Matias Ramos. Nasce a Olhão, in Portogallo, e cresce nelle giovanili dell’Olhanense, dal 2009 al 2011, della Casa do Benfica de Loulé, dal 2011 al 2013, e del Benfica, dal 2013 al 2020. Nel Milan indossa la maglia numero 9 ed è uno degli attaccanti della rosa del Milan 2026/27.

La carriera prima del Milan

Ramos esordisce tra i professionisti con la squadra B del Benfica. Nel 2019-20 gioca 20 partite in LigaPro e segna 4 gol. Nel 2020-21 cambia passo: 12 presenze e 11 gol in Liga Portugal 2 e le prime 4 presenze con la prima squadra, con 2 gol.

Nel 2021-22 gioca 29 partite nel campionato portoghese, con 7 gol e 2 assist. Nel 2022-23 è la sua stagione più prolifica: 30 presenze, 19 gol e 3 assist.

Nel 2023 passa al Paris Saint-Germain. In Ligue 1 gioca 29 partite nel 2023-24, con 11 gol e 2 assist, e 22 nel 2024-25, con 10 gol e 3 assist. Nel 2025-26 le presenze sono 30, con 6 gol e un assist. In tre stagioni in Francia ha segnato 27 gol in 81 partite di campionato.

L’arrivo al Milan

Il Milan lo porta in Italia il 30 giugno 2026, con un contratto fino al 30 giugno 2031. Per gli approfondimenti sul mercato c’è la sezione calciomercato Milan.

Caratteristiche tecniche

Ramos gioca da punta centrale, è destro e alto 1,85 metri. Il suo rendimento in campionato è legato ai gol: 19 in 30 partite con il Benfica nel 2022-23 e 10 in 22 partite con il Paris Saint-Germain nel 2024-25.

Ramos nella stagione in corso

La stagione 2026-27 è la prima di Ramos al Milan. Qui sotto ci sono i suoi numeri di Serie A, aggiornati in automatico.

Statistiche Serie A 2026/27

11 Presenze

2 Gol

2 Assist

Entrato dalla panchina 0 volte

Tiri (in porta) 26 (10)

Falli commessi / subiti 22 / 19

Ammonizioni / espulsioni 2 / 0

Fonte: ESPN. Dati letti il 17 Nov 2026, 11:48.

Statistiche di Gonçalo Ramos, stagione per stagione

Le presenze, i gol e gli assist sono quelli del campionato nazionale di ogni stagione (da Transfermarkt), con la stagione in corso aggiornata in automatico. Le giovanili e la squadra B sono in righe separate.

Stagione Squadra Campionato Presenze Gol Assist 2018-19 Benfica B LigaPro 5 0 1 2019-20 Benfica B LigaPro 20 4 2 2020-21 Benfica B Liga Portugal 2 12 11 3 2020-21 Benfica Liga Portugal 4 2 0 2021-22 Benfica Liga Portugal 29 7 2 2022-23 Benfica Liga Portugal 30 19 3 2023-24 Paris Saint-Germain Ligue 1 29 11 2 2024-25 Paris Saint-Germain Ligue 1 22 10 3 2025-26 Paris Saint-Germain Ligue 1 30 6 1 2026-27 (in corso) Milan Serie A 11 2 2 Totale Milan Serie A 11 2 2

Ramos con la nazionale del Portogallo

Ramos gioca con il Portogallo, con cui ha collezionato 32 presenze e segnato 14 gol.

Domande frequenti su Gonçalo Ramos

Dove è nato Gonçalo Ramos?

A Olhão, in Portogallo, il 20 giugno 2001.

Dove ha giocato Ramos prima del Milan?

Nel Benfica, dalle giovanili alla prima squadra, e nel Paris Saint-Germain.

Che numero di maglia ha Ramos?

Il 9.