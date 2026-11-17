L'ex dirigente rossonero spiega che un passaggio in Olanda e la Champions League avrebbero fatto lievitare il prezzo del giocatore fino a 30-40 milioni di euro.

Geoffrey Moncada ha rivelato i dettagli dell’operazione che ha portato Cisse al Milan, spiegando come il club rossonero abbia anticipato il PSV nell’acquisto del giovane talento.

Bisognava fare in fretta, altrimenti il PSV lo avrebbe preso direttamente. Con la Champions sarebbe aumentato di valore.

Queste le parole dell’ex dirigente rossonero, rilasciate al programma Calcio e pepe. Secondo Moncada, il Milan ha investito circa 7-8 milioni di euro per assicurarsi il giocatore, una cifra che — a suo avviso — sarebbe potuta salire fino a 30-40 milioni qualora Cisse fosse transitato prima per il campionato olandese e avesse disputato la Champions League con il PSV.