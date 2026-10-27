Capello sul derby Milan-Inter: “Può essere uno dei bivi della stagione

Fabio Capello ha analizzato il prossimo derby di Milano, una sfida che potrebbe rappresentare un passaggio importante per il cammino di Milan e Inter in campionato. L’ex allenatore ha sottolineato il peso della partita per entrambe le squadre, con i rossoneri chiamati a confermare i progressi mostrati nelle ultime uscite e i nerazzurri intenzionati a imporsi in una stracittadina che negli ultimi anni ha riservato diverse sorprese.

Milan-Inter, Capello: “Uno dei bivi della stagione”

“Ho la sensazione che possa essere uno dei bivi della stagione, anche se il cammino da fare resta lungo”, ha dichiarato Capello, evidenziando l’importanza del confronto tra le due formazioni. Il derby può incidere sul morale e sulle ambizioni delle squadre, pur senza rappresentare un verdetto definitivo in una stagione ancora lunga.

La striscia negativa dell’Inter nei derby

Capello ha poi ricordato il rendimento recente delle due squadre negli scontri diretti: “Negli ultimi due anni i nerazzurri hanno dato ai rossoneri 35 punti di distacco, ma non hanno mai battuto il Diavolo in 7 derby consecutivi“. Una statistica che aggiunge interesse alla sfida e che potrebbe pesare anche dal punto di vista mentale.

L’ex tecnico ha concluso soffermandosi proprio sull’aspetto psicologico: “Non sono pochi e nella testa dei giocatori di Chivu magari c’è ancora qualche scoria”. Per l’Inter, dunque, il derby rappresenta anche l’occasione per provare a interrompere questa serie, mentre il Milan cercherà di confermare la propria tradizione recente nella stracittadina.