Cardinale blinda Amorim e promette rinforzi: “Saremo aggressivi sul mercato, non ho finito!”

Amorim-Milan: il patron Cardinale conferma la fiducia nel tecnico e annuncia nuovi rinforzi a gennaio, con sessioni di mercato ancora necessarie.

Cardinale, fiducia ad Amorim e nuovi colpi di mercato

Nell’intervista a La Gazzetta dello Sport, alla vigilia del derby con l’Inter, il patron rossonero è corso alle difese di Amorim. Il tecnico è stato criticato per via delle ultime uscite altalenanti, ma non è assolutamente in discussione. Cardinale ha anche preannunciato un Milan aggressivo nella prossima sessione di mercato: