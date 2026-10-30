Cardinale blinda Amorim e promette rinforzi: “Saremo aggressivi sul mercato, non ho finito!”

Amorim-Milan: il patron Cardinale conferma la fiducia nel tecnico e annuncia nuovi rinforzi a gennaio, con sessioni di mercato ancora necessarie.
Cardinale, fiducia ad Amorim e nuovi colpi di mercato
Nell’intervista a La Gazzetta dello Sport, alla vigilia del derby con l’Inter, il patron rossonero è corso alle difese di Amorim. Il tecnico è stato criticato per via delle ultime uscite altalenanti, ma non è assolutamente in discussione. Cardinale ha anche preannunciato un Milan aggressivo nella prossima sessione di mercato:
“A gennaio sul mercato saremo aggressivi e continuerò a rinforzare la nostra panchina. Dobbiamo migliorare la rosa perché in estate non sono riuscito a fare tutto quello che volevo. Se mi metto in testa di prendere un giocatore, faccio tutto ciò che posso per riuscirci. Amorim? Ho piena fiducia in lui, resterò al suo fianco. L’ho scelto io e se avessi commesso un errore lo direi”.