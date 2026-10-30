Milan, Cardinale infiamma i tifosi: “Scudetto? È possibile al cento per cento!”

Gerry Cardinale, proprietario del Milan, ha ribadito la volontà di voler lottare per vincere lo Scudetto. Secondo lo statunitense, l’obiettivo è realmente possibile al cento per cento.

Intervistato a La Gazzetta dello Sport, alla domanda sul possibile tricolore già quest’anno, Cardinale ha infiammato la piazza rossonera:

“Scudetto? È assolutamente possibile, al cento per cento. E lo dico senza voler essere arrogante. Mi sveglio ogni mattina sperando in un piccolo spiraglio, ovvero che l’Inter cominci a pareggiare invece di vincere e che noi cominciamo a mettere insieme una serie di successi. Vincere è l’unica cosa che mi interessa, ma pensiamo a una partita alla volta, a guadagnare terreno su chi ci sta davanti, giornata dopo giornata”.