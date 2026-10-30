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Milan, Cardinale infiamma i tifosi: “Scudetto? È possibile al cento per cento!”

Uomo in camicia bianca e pantaloni blu seduto su un divano grigio mentre gesticola durante un'intervista

Gerry Cardinale, proprietario del Milan, ha ribadito la volontà di voler lottare per vincere lo Scudetto. Secondo lo statunitense, l’obiettivo è realmente possibile al cento per cento.

Scudetto possibile: il Milan deve colmare il gap

Intervistato a La Gazzetta dello Sport, alla domanda sul possibile tricolore già quest’anno, Cardinale ha infiammato la piazza rossonera:

“Scudetto? È assolutamente possibile, al cento per cento. E lo dico senza voler essere arrogante. Mi sveglio ogni mattina sperando in un piccolo spiraglio, ovvero che l’Inter cominci a pareggiare invece di vincere e che noi cominciamo a mettere insieme una serie di successi. Vincere è l’unica cosa che mi interessa, ma pensiamo a una partita alla volta, a guadagnare terreno su chi ci sta davanti, giornata dopo giornata”.

Il Milan, dunque, attende un passo falso dell’Inter: domani sera ci sarà il derby e potrà essere la prima occasione per far perdere punti agli eterni rivali. Da casa rossonera ci credono nella vittoria dello Scudetto: ora non resta che mettere in campo le parole espresse da Cardinale.

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