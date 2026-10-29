Milan, Manna si complimenta per l’acquisto di Gila: “Ci abbiamo provato, sono stati veloci”

Mario Gila torna ad essere un nome discusso in casa Napoli. In estate gli azzurri ci hanno provato seriamente, ma alla fine i rossoneri hanno anticipato tutti sul tempo. E, a mesi di distanza, Giovanni Manna non nasconde il desiderio che c’è stato.

Manna torna sull’acquisto di Gila: “Il Milan è stato veloce”

Mario Gila è stato uno degli acquisti più importanti dell’estate del Milan. Una vera e propria ccasione di mercato, che ha dato gli effetti sperati: lo spagnolo ex Lazio sta vivendo un buona stagione e, dopo un infortunio, si prepara a tornare in campo per il Derby. Tuttavia, i rossoneri non sono gli unici che hanno provato ad acquistare il difensore. Infatti, il Napoli era fortissimo su di lui, come svelato dal direttore sportivo Giovanni Manna, che ha poi elogiato la tempestività rossonera.

Ecco le sue parole a Colpi da Maestro: