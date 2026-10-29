Milan, l’infermeria si svuota: tornano Gila e Moreira, ma il recupero di Rabiot è improbabile

Dopo la brutta sconfitta contro il Bologna, non ci si può riposare: il Milan deve subito tornare all’azione e preparare una gara speciale. Infatti, nel weekend si gioca il Derby della Madonnina, non una gara qualsiasi, e recuperare i tasselli mancanti.

Verso Milan-Inter, Gila e Moreira ci provano!

Il giorno dopo Milan-Bologna lascia ancor di più l’amaro in bocca per la brutta sconfitta maturata ieri sera. Però non c’è tempo per pensare: sabato sera, durante la notte di Halloween, Milano vivrà il momento di maggior rivalità interna: il Derby della Madonnina. Battere l’Inter, soprattutto in questo momento di forma, è complicato ma per fortuna si può sperare in due rientri importanti come Mario Gila e Diego Moreira, come svelato dalla Gazzetta dello Sport. Infatti, ieri mister Amorim aveva sottolineato la possibilità di recuperare qualche tassello e, di sicuro, questi due nomi sarebbero importantissimi, sia da titolari che in corso d’opera.

Rabiot non ce la fa: le assenze sono tante, si aggiunge anche Tomori!

Le condizioni del resto degli indisponibili non lasciano, invece, segnali di miglioramento. Su tutti, Adrien Rabiot non riuscirà a recuperare per il Derby a meno di evoluzioni altamente improbabili. Ma non sarà l’unico assente: mancano i vari Loftus, Chukwueze, Saelemaekers e Gabbia, ai quali si aggiunge Fikayo Tomori, uscito malconcio dalla gara di ieri. E se l’inglese e nemmeno Gila recuperassero, sarebbe emergenza a destra. Ma Amorim ha già la soluzione d’emergenza: Musah terzino!