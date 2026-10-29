Milan, i quotidiani non perdonano la débacle col Bologna: si salvano solo in 3, nasce il “caso Ramos”

Ieri il Milan è caduto, per la prima volta in stagione. I rossoneri si sono arresi alla tripletta di Mbangula, mostrando evidente stanchezza fisica e mentale, inscenando una prestazione davvero negativa. In pochissimi si salvano, tra cui il solito e incredibile Alphadjo Cisse.

Milan, si salvano Cisse e Tomori: le pagelle dei quotidiani

Ieri sera si è visto un brutto Milan e il risultato parla chiaro: 2-4, prima sconfitta in campionato, tra l’altro a San Siro davanti ai propri tifosi e in rimonta. Insomma, una notte da dimenticare per (quasi) tutti, ma non per Alphadjo Cisse. La stella rossonera continua a vivere un momento di forma strepitoso e i quotidiani continuano ad esaltarlo. Infatti, i voti dei quotidiani si aggirano tra il 7 e il 7,5 e i commenti sono di elogio puro. Ma non solo lui: anche Hutchinson e Tomori vengono premiati con dei 6,5, a sottolineare le loro prestazioni positive. A conferma di ciò, è l’andazzo della gara, dato che appena escono (il difensore per infortunio) il Bologna ne segna 3 e rimonta…

“Il resto è noia”: tutti male, ma il voto di Ramos fa discutere

Oltre ai 3 giocatori appena citati, i quotidiani non salvano nessun giocatore del Milan con la sufficienza. Proprio nessuno. Il capro espiatorio principale è mister Ruben Amorim (4,5 per lui), accusato di una scioccante gestione in negativo dei cambi. Male però anche De Winter, Musah, Pavlovic…. proprio tutti, quasi nessun’altra sufficienza! Quel che fa più discutere, però, è il caso Gonçalo Ramos: la Gazzetta dello Sport gli dà un 4 netto, aprendo “il caso Ramos“, mentre il Corriere dello Sport e Tuttosport sono più clementi con un 5,5 e un 5.