Modric difende Amorim: “Stiamo crescendo bene, la direzione è buona”

Luka Modric parla a Sky Sport dopo Milan-Bologna: sconfitta meritata secondo il numero 14 rossonero, che esclude alibi legati agli infortuni.
Milan-Bologna, Modric ammette: “Sconfitta meritata”
Nelle dichiarazioni rese a Sky Sport, Modric ha analizzato la partita nei dettagli:
“È stata una brutta sconfitta, non ce lo aspettavamo, soprattutto dopo il primo tempo. Nel secondo tempo abbiamo perso tantissimi duelli. Quel gol subito su calcio piazzato è stato sfortunato e da quel momento ci siamo buttati giù. La sconfitta è stata meritata”.
Gli infortuni possono essere una giustifazione? Modric risponde che non ci possono essere alibi:
“Non possiamo avere alibi. Abbiamo fatto molto bene fino a stasera, quindi dobbiamo mantenere l’ottimismo. Speriamo di riuscire a reagire già sabato”.
Milan, niente alibi, ma il nuovo corso di Amorim non è da bocciare
Sul nuovo corso tecnico, Modric promuove la linea portata avanti da Amorim:
“Penso che stiamo crescendo bene, in una direzione buona- L’allenatore è arrivato con delle nuove idee, con un nuovo stile di gioco e poco a poco stiamo cercando di comprenderlo. Come ho detto prima, fino a stasera abbiamo fatto bene. Si può sempre fare meglio, speriamo di farlo durante la stagione”.