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Maignan vero capitano, messaggio al Milan: “Non dobbiamo perdere la testa”

Maignan parla a Dazn dopo Milan-Bologna

Mike Maignan ha parlato a Dazn al termine di Milan-Bologna. Il portiere ha provato a raccontare i motivi che hanno portato a questa rovinosa sconfitta con delle parole da vero leader dello spogliatoio.

Maignan, messaggio al Milan: “Non dobbiamo perdere la testa”

Intervenuto a Dazn, Mike Maignan ha analizzato cosa non è andato nella sconfitta contro il Bologna, provando anche a scacciare un po’ di pessimismo dall’ambiente:

“Abbiamo perso perchè il Bologna ha fatto meglio di noi. Avevamo preparato un piano per questa gara, ma non l’abbiamo messo in campo. Ne parleremo domani, ma giochiamo tanto e quindi non dobbiamo tenere troppa negatività. Ovviamente siamo delusi per non aver vinto davanti ai nostri tifosi, ma ora dobbiamo pensare solo a tornare subito a vincere”.

Il francese si esprime in modo netto sul momento rossonero, invitando tutti alla calma:

“Non dobbiamo perdere la testa. Dobbiamo solo capire cosa non ha funzionato, il Bologna ha fatto meglio di noi e dobbiamo capire perchè”.

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