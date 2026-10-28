Maignan vero capitano, messaggio al Milan: “Non dobbiamo perdere la testa”

Mike Maignan ha parlato a Dazn al termine di Milan-Bologna. Il portiere ha provato a raccontare i motivi che hanno portato a questa rovinosa sconfitta con delle parole da vero leader dello spogliatoio.
Maignan, messaggio al Milan: “Non dobbiamo perdere la testa”
Intervenuto a Dazn, Mike Maignan ha analizzato cosa non è andato nella sconfitta contro il Bologna, provando anche a scacciare un po’ di pessimismo dall’ambiente:
“Abbiamo perso perchè il Bologna ha fatto meglio di noi. Avevamo preparato un piano per questa gara, ma non l’abbiamo messo in campo. Ne parleremo domani, ma giochiamo tanto e quindi non dobbiamo tenere troppa negatività. Ovviamente siamo delusi per non aver vinto davanti ai nostri tifosi, ma ora dobbiamo pensare solo a tornare subito a vincere”.
“Non dobbiamo perdere la testa. Dobbiamo solo capire cosa non ha funzionato, il Bologna ha fatto meglio di noi e dobbiamo capire perchè”.