Cardinale, frecciata ad Allegri? «Con Amorim il gruppo cresce, prima non penso succedesse»

Gerry Cardinale elogia Ruben Amorim e le sue parole potrebbero contenere una frecciata a Massimiliano Allegri. Nell’intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport, il patron del Milan ha sottolineato la capacità dell’attuale allenatore di gestire e far crescere il gruppo, aggiungendo un riferimento critico al passato. Il destinatario potrebbe essere proprio il tecnico oggi al Napoli, anche se Cardinale non lo nomina. Spazio anche al mercato, con la promessa di nuovi rinforzi a gennaio.

Cardinale, riferimento ad Allegri? Le parole su Amorim

Il giudizio sul lavoro di Amorim è positivo, soprattutto per quanto riguarda il rapporto con i calciatori e la gestione della squadra:

«Amorim ha tutto sotto controllo ed è un vero professionista che fa crescere le persone, sta gestendo i ragazzi e sta allenando bene il gruppo. Non penso che questo succedesse prima».

Proprio l’ultima frase potrebbe essere interpretata come una critica alla precedente gestione di Massimiliano Allegri. Cardinale non indica però un destinatario preciso: il collegamento con l’ex allenatore rossonero resta una lettura delle sue dichiarazioni.

«I nomi di cui mi sono liberato»: Cardinale sul mercato

Il patron affronta anche il tema della ricostruzione della rosa, ammettendo di non aver completato tutti gli interventi desiderati in estate. Nel bilancio inserisce acquisti, conferme e partenze:

«Stiamo ricostruendo la squadra e, anche se mi piacciono i nuovi arrivati, quelli che sono rimasti e… i nomi di cui mi sono liberato, probabilmente ci vorranno un altro paio di sessioni di mercato per completare tutto».

Anche in questo passaggio non vengono fatti nomi. Cardinale considera il progetto soltanto a un quarto del percorso e indica una necessità: avere più alternative per affrontare gli infortuni e gli impegni ravvicinati.

Milan, la promessa per gennaio: «Saremo aggressivi»

Secondo il patron, il calcio intenso richiesto da Amorim rende indispensabile ruotare i giocatori. La partecipazione alle coppe europee aumenta ulteriormente il bisogno di una panchina attrezzata.

«A gennaio sul mercato continueremo a essere aggressivi, opportunisti e continuerò a rinforzare la nostra panchina».

Cardinale promette quindi nuovi interventi, mantenendo attenzione alla qualità degli investimenti. L’obiettivo dichiarato è individuare giocatori da Milan e muoversi con decisione quando si presenta l’occasione giusta.