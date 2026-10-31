La probabile formazione del Milan in vista del derby

Diawara nella fascia sinistra

Mancano poche ore all’inizio del derby e Amorim sembra aver scelto la formazione definitiva per affrontare l’Inter.

Secondo Sky Sport, Diawara dovrebbe giocare come terzino sinistro al posto di Bartesaghi. Il tecnico portoghese ripone ampia fiducia nel difensore classe 2006, che è entrato a partita in corso contro il Bologna.

Moreira torna titolare

L’esterno portoghese, che si era dovuta fermare settimana scorsa per un affaticamento al flessore sinistro, dovrebbe essere titolare sulla fascia destra.

Anche Gila e Rabiot tornano nell’11 di partenza dopo essere stati fermi ai box rispettivamente per alla caviglia sinistra e al polpaccio destro.

Questa la formazione completa: 4-4-1-1: Maignan; Gila, De Winter, Pavlovic, Diawara; Moreira, Modriç, Musah, Pulisic; Rabiot; Gonçalo Ramos.