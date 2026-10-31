Cardinale, indizio a sorpresa per il mercato del Milan: “Ci sarà un annuncio a breve”

Gerry Cardinale ha parlato a Sky Sport prima del derby fra Milan e Inter. Il proprietario rossonero ha anticipato un posibile annuncio che coinvolgerà il mercato rossonero: potrebbe trattarsi del nuovo ds Krosche.
Cardinale: “Voglio riportare il Milan al vertice”
Intervenuto a Sky Sport, il presidente del Milan Gerry Cardinale ha preso la parola prima del derby fra Milan e Inter. Il proprietario del Milan ha messo in chiaro le sue intenzioni per il club:
“Il mio obiettivo è riportare il Milan al vertice. Quando sono arrivato qui ho capito subito l’importanza e vogliamo fare sempre più cose da questo punto di vista. Vogliamo anche creare delle partnership con il passato per andare nel futuro a riportare il Milan dove vogliamo”.
“Ruben è il mio allenatore. Abbiamo un grande rapporto, sta facendo un grandissimo lavoro. È davvero un manager: sta facendo crescere i giocatori e questo è quello che voglio. Sono contento della scelta che ho fatto”.
“Ci sarà un annuncio a breve”, arriva Krosche?
Sul mercato, arriva un annuncio a sorpresa:
“Vogliamo essere attivi per tanto tempo: vorrò sempre essere attivo in ogni finestra di mercato, cercare di sfruttare tutte le opportunità che ci saranno. Voglio riportare questo club ai vertici del calcio italiano ed europeo. Stiamo facendo del nostro meglio, ci sarà un annuncio a breve”.
Secondo le recenti notizie dei reporter di mercato, Cardinale potrebbe riferirsi all’arrivo di un nuovo dirigente. Fabrizio Romano ha infatti annunciato con il suo tradizionale “here we go” l’imminente arrivo di Markus Krosche come nuovo ds rossonero.