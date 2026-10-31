Cardinale parla ancora prima del Derby: le sue dichiarazioni infiammano la sfida!

Gerry Cardinale ha parlato con Carlo Pellegatti al termine di una cena con alcune leggende rossonere, tra cui Kaká e Desailly. Il numero uno di RedBird ha dichiarato di volere la vittoria nel derby più di ogni altra cosa, ammettendo che una sconfitta lo distruggerebbe.

Voglio il derby più di ogni altra cosa e sarò distrutto se non vinceremo.

Cardinale ha attribuito la dichiarazione a un contesto di fiducia nel gruppo: ha riferito di aver incontrato ogni singolo giocatore guardandolo negli occhi, riscontrando in loro fame, determinazione e voglia di vincere. Ha aggiunto che la stagione è ancora lunga e che i risultati, con il lavoro, arriveranno.