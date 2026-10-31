Milan, Gila e Rabiot verso una maglia da titolari nel derby: Moreira parte dalla panchina

Tre recuperi, ma soltanto due rientri previsti nella formazione iniziale. Ruben Amorim ritrova Gila, Rabiot e Moreira per il derby contro l’Inter e si prepara a gestirli in maniera diversa: i primi due sono attesi dal primo minuto, mentre per il belga dovrebbe esserci spazio a partita in corso.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, le indicazioni della vigilia portano verso un Milan con Gila in difesa al posto dell’infortunato Tomori e Rabiot nuovamente a centrocampo. Due innesti che restituiscono opzioni al tecnico rossonero in una serata per la quale San Siro si prepara ad accogliere circa 77mila spettatori.

Gila al posto di Tomori: come cambia la difesa del Milan

Il rientro di Gila permette ad Amorim di intervenire nel reparto che ha perso Tomori per una lesione a carico di un muscolo flessore mediale della coscia destra. Per il difensore inglese è previsto un nuovo controllo tra due settimane: un passaggio che servirà a valutare l’evoluzione dell’infortunio, senza indicare ancora una data certa per il ritorno in campo.

Gila è quindi atteso nell’undici iniziale, con De Winter e Pavlovic a completare la difesa insieme al terzino sinistro. Proprio sulla corsia resta aperto un ballottaggio: Estupiñán è favorito su Bartesaghi per partire dall’inizio.

Le alternative sono condizionate dalle assenze. Oltre a Tomori, non saranno disponibili Gabbia, Saelemaekers, Loftus-Cheek, Chukwueze e Pietro Terracciano. Il recupero di Gila assume dunque un peso particolare, perché consente al tecnico di assorbire almeno in parte l’emergenza nel reparto arretrato.

Rabiot torna con Modric e Musah, Moreira sarà un’opzione a gara in corso

A centrocampo la novità attesa è il ritorno di Adrien Rabiot al fianco di Musah e Modric. Il francese dovrebbe riprendere subito posto nella formazione titolare, offrendo ad Amorim una soluzione in più per affrontare il centrocampo nerazzurro.

Diverso il programma per Moreira. Il suo recupero allarga le possibilità offensive, ma non dovrebbe tradursi in una partenza dal primo minuto. L’orientamento riportato dal quotidiano è quello di utilizzarlo durante la partita, tenendolo inizialmente a disposizione in panchina.

In attacco, infatti, il tridente previsto è composto da Pulisic a sinistra, Hutchinson a destra e Gonçalo Ramos al centro. Moreira rappresenterebbe così una possibilità per modificare il reparto offensivo a gara iniziata, in base all’andamento del derby.

San Siro verso i 77mila spettatori: prevista anche la premiazione di Kaká

Ad accompagnare il Milan ci sarà uno stadio vicino ai 77mila spettatori, cifra record dal 2019 secondo il Corriere dello Sport. A rendere possibile questa affluenza contribuirà l’apertura di alcuni settori del terzo anello blu e del terzo anello verde, precedentemente chiusi per ragioni di sicurezza.

Tra gli ospiti attesi ci saranno anche Kaká e Desailly. Per il brasiliano è prevista la premiazione per l’ingresso nella Hall of Fame rossonera. Sugli spalti sono inoltre annunciati diversi tifosi del Milan del mondo della musica: Ernia, Rkomi, Sangiovanni, The Bausa e Don Joe dei Club Dogo.