Milan, clima di festa pre-derby: Cardinale organizza una cena con le leggende rossonere

Il clima in quel di Milano è di grande tensione: il Derby della Madonnina si avvicina, ma il presidente rossonero Gerry Cardinale vuole creare un ambiente favorevole e sereno per godersi alla grande uno spettacolo che è unico al mondo. Dunque, ha organizzato un’interessante iniziativa, a tema amarcord.

Milan, la cena delle leggende “by Cardinale”

Mancano meno di 24 ore al fischio d’inizio del Derby della Madonnina, dove una città intera si ferma per concentrarsi per una partita di calcio. I secondi scorrono, ticchettio dopo ticchettio, e tutti fremono per il match tra Milan e Inter, in programma domani sera. Non è una gara come le altre, lo sanno tutti, ma la tensione non fa bene a nessuno. Dunque, il patron rossonero Gerry Cardinale ha ideato una soluzione per creare un ambiente conviviale: realizzare una cena della vigilia con la presenza di tante leggende che hanno fatto la storia del Diavolo nel tempo.

Infatti, riporta Sportmediaset, in un noto locale milanese si sono riunite varie leggende del club: Kakà, Desailly, Serginho, Albertini, Tassotti, Brocchi, Filippo Galli e Massaro. Ma non solo gente “di campo”, bensì anche personaggi dirigenziali e al centro delle discussioni odierne come Adriano Galliani, candidato alla presenza FIGC. Infatti sarà un indizio la presenza di Buonfiglio (CONI) e Simonelli (Lega Serie A)? Chissà, ma ora il focus è tutto sulla gara di domani, tra clima conviviale e allegria per un evento spettacolare!