Rinnovi Milan: Rabiot è la priorità, Cissè verso l’adeguamento

Rinnovi in cantiere in casa Milan: secondo le indiscrezioni rilanciate da Fabrizio Romano, la dirigenza punta a chiudere con Rabiot dopo l’intesa con Pulisic. Il rinnovo di Adrien Rabiot è ora la priorità della dirigenza rossonera, ma occhio anche a Cisse.

Rinnovi Milan: Rabiot priorità, Cisse verso l’adeguamento

Rabiot è quindi la priorità ma il Milan intende riconoscere anche i progressi del giovane attaccante Alphadjo Cissè, segnalato per prestazioni di alto livello e gol pesanti in questo avvio di stagione. Per il giocatore sarebbe pronto a un adeguamento contrattuale.