Pulisic sceglie il Milan fino al 2031: «L’ho sempre voluto». E lancia la sfida all’Inter

Christian Pulisic lega il proprio futuro al Milan e guarda al derby con fiducia. Dopo il rinnovo fino al 2031, l’attaccante americano ha raccontato a Sky Sport le ragioni della sua scelta, ribadendo il desiderio di restare in rossonero. Alla vigilia della sfida contro l’Inter, Pulisic riconosce il valore degli avversari ma crede nelle possibilità della squadra di Ruben Amorim. Il suo obiettivo resta quello di contribuire con gol e prestazioni, per arrivare a conquistare trofei.

Pulisic e il rinnovo: «Ho voluto sempre il Milan»

Il prolungamento del contratto rappresenta un passaggio importante per l’americano, che descrive così la propria soddisfazione:

«È incredibile, non me lo sarei mai immaginato, sono molto contento. È sempre stato il mio desiderio».

Interpellato sulle offerte ricevute durante l’estate, Pulisic mette al centro la fiducia ricevuta dal Milan. Un elemento che ha accompagnato la decisione di continuare la sua esperienza in rossonero.

«Ho voluto sempre il Milan, tutta la fiducia che mi hanno dato… È stato ed è sempre top».

Il derby contro l’Inter: «Avremo l’opportunità di vincere»

L’attenzione si sposta quindi sulla stracittadina. Pulisic si aspetta una partita intensa e riconosce la continuità mostrata dall’Inter negli ultimi anni. Per l’attaccante, le possibilità del Milan passeranno soprattutto dalla qualità della propria prestazione.

«Per noi è importante fare una bella prestazione, se facciamo le cose bene avremo l’opportunità di vincere».

La voglia di incidere resta la stessa di ogni appuntamento, anche se il derby porta con sé un significato particolare:

«Voglio segnare sempre, non solo nel derby e aiutare la squadra».

La fiducia in Amorim e il desiderio di conquistare trofei

Pulisic affronta anche il tema della classifica e del percorso avviato con il nuovo allenatore. Il rapporto con Amorim e il suo staff è positivo, mentre la squadra cerca di rendere concreti i progressi attraverso i risultati.

«Vogliamo vincere sempre, ma è chiaro che con un nuovo allenatore serve un po’ di tempo. Vogliamo vincere subito, abbiamo un bel rapporto con il mister e lo staff, stiamo migliorando ogni giorno».

Alla domanda sul suo sogno, la risposta è breve: «Vincere trofei». Il rinnovo dà continuità al legame con il Milan; il derby offre subito un’occasione per sostenere quell’ambizione sul campo.