Milan, Tomori salta il derby: le chance di Gila, Rabiot e Moreira dopo le parole di Amorim

Il Milan perde Fikayo Tomori per il derby contro l’Inter, ma ritrova tre possibili soluzioni per la formazione. Il difensore inglese ha riportato una lesione a un muscolo flessore mediale della coscia destra durante la partita con il Bologna. Alla vigilia della stracittadina, Ruben Amorim ha invece confermato i progressi di Mario Gila, Adrien Rabiot e Diego Moreira. Tutti e tre tornano nelle valutazioni del tecnico, che deve ancora decidere chi schierare dall’inizio e chi utilizzare eventualmente a gara in corso.

Infortunio Tomori: nuovo controllo tra due settimane

Gli accertamenti hanno evidenziato una lesione muscolare alla coscia destra. Per Tomori è previsto un nuovo controllo tra due settimane, mentre non è stata comunicata una data per il ritorno in campo.

La scadenza riguarda quindi la rivalutazione dell’infortunio e non coincide con il rientro a disposizione. Il centrale salterà il derby: i successivi esami aiuteranno a chiarire l’evoluzione del problema e i tempi del recupero.

Amorim recupera Gila, Rabiot e Moreira: la decisione sui titolari

In conferenza stampa, Amorim ha aperto al rientro dei tre giocatori, tornati ad allenarsi con i compagni. Il tecnico ha però rinviato la scelta sul loro impiego:

“Dobbiamo valutare domattina se potranno partire dal primo minuto o quale sarà il piano partita”.

La disponibilità rappresenta un passo avanti, ma non garantisce una maglia da titolare. Amorim non ha fornito percentuali né annunciato quanti minuti potranno sostenere: la valutazione finale riguarderà anche la possibilità di inserirli dalla panchina.

Chi può giocare dall’inizio nel derby?

Gila appare il più vicino alla titolarità. Secondo La Gazzetta dello Sport, lo spagnolo è quello in condizioni migliori dopo il problema alla caviglia. Il suo recupero acquista ulteriore importanza con l’assenza di Tomori.

Rabiot conserva possibilità di partire dall’inizio, ma il recente affaticamento al polpaccio impone una valutazione attenta. Il francese è una risorsa importante per il centrocampo: Amorim deve capire quanto potrà chiedergli sul piano fisico.

Per Moreira resta aperta anche l’opzione dell’ingresso a gara in corso. L’esterno rientra dopo un affaticamento al flessore e contende una maglia a Cissé. La scelta dipenderà dalle ultime risposte fisiche e dal piano preparato per affrontare l’Inter.