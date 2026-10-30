Derby Milan-Inter, Musah: “Sarà una partita diversa dalle altre”, poi le parole su Modric

Yunus Musah, mediano del Milan, alla vigilia del derby con l’Inter definisce irreale giocare con Modrić, secondo le parole riferite a ‘CBS Sports Golaz’o.

Sul Derby di domani sera, il rossonero ha dichiarato:

“È una partita diversa dalle altre, quando ti alleni per il derby è più speciale, non devi dire a nessuno dei compagni l’importanza della partita o che si deve concentrare per la partita, tutti sono concentrati, lavorano sodo perché è importantissimo per i nostri tifosi, per noi, è la partita che quando vinci è come se avessi vinto un trofeo. Sono molto concentrato per questa partita”.