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Derby Milan-Inter, Musah: “Sarà una partita diversa dalle altre”, poi le parole su Modric

Yunus Musah, mediano del Milan, alla vigilia del derby con l’Inter definisce irreale giocare con Modrić, secondo le parole riferite a ‘CBS Sports Golaz’o.

Musah al Milan: le parole sul derby

Sul Derby di domani sera, il rossonero ha dichiarato:

“È una partita diversa dalle altre, quando ti alleni per il derby è più speciale, non devi dire a nessuno dei compagni l’importanza della partita o che si deve concentrare per la partita, tutti sono concentrati, lavorano sodo perché è importantissimo per i nostri tifosi, per noi, è la partita che quando vinci è come se avessi vinto un trofeo. Sono molto concentrato per questa partita”.

Musah e Modrić a centrocampo: un’esperienza che non dà per scontata

Musah dice di godersi ogni istante con Modrić a centrocampo:

“Cerco di godermi il momento e il tempo che posso trascorrere con lui. Non saranno molti anni, quindi apprezzo davvero ogni istante passato insieme a centrocampo. In passato, quando giocava nel Real Madrid, ero riuscito a farmi dare una maglia. Il mondo del calcio è davvero piccolo, ora ci ritroviamo a giocare insieme, fianco a fianco a centrocampo. È qualcosa di irreale. È fantastico condividere lo spogliatoio con lui, stare in campo con lui, sto imparando tantissime cose in campo anche solo guardandolo. Qualche volta parliamo spagnolo, lui parla bene inglese e spagnolo”.

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