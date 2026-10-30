Moreira svela il suo idolo: avete saputo di chi si tratta?

Diego Moreira ha parlato di Cristiano Ronaldo nell’intervista rilasciata a DAZN per il format Remember The Name, descrivendo il connazionale portoghese come un punto di riferimento che va ben oltre il campo.
È un’ispirazione nella vita, nel calcio, in tutto. Da quando avevo 5/6 anni è esistito solo lui. Per me lui è il calcio.
Il giocatore del Milan ha poi immaginato cosa direbbe a CR7 se potesse parlargli direttamente.
Gli direi grazie per quello che ha fatto nel calcio e per avermi fatto credere in me stesso.