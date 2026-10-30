Moreira da pelle d’oca sulla numero 22: le parole speciali su Kakà

Diego Moreira è intervenuto nel format di DAZN Remember The Name, dove ha parlato tra l’altro del numero di maglia che porta al Milan: il 22, indossato in passato da Kaká.

Il centrocampista belga ha spiegato di aver inizialmente puntato alla maglia numero 7, salvo poi cambiare idea una volta scoperta la disponibilità della 22 e il peso storico che porta con sé.

Il 22 di Kaká per me è un onore, tocca a me dimostrare che posso seguire la sua strada.

Così Moreira a Remember The Name, aggiungendo: «Volevo il 7 quando sono arrivato, volevo cambiarlo quando ho saputo che era disponibile, ma mi piace il 22».