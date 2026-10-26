Cardinale prolunga la permanenza a Milano: agenda fitta di impegni

Gerry Cardinale, numero uno di RedBird, ha deciso di prolungare la sua permanenza a Milano rispetto a quanto inizialmente previsto. Il patron del Milan sarà presente sia alla partita contro il Bologna sia al derby contro l’Inter.

Giovedì è in programma anche un appuntamento legato al futuro infrastrutturale del club: la presentazione dei rendering del nuovo stadio di San Siro.

Sul fronte dirigenziale, Cardinale punta ad accelerare l’ingresso di Krösche come nuovo responsabile dell’area tecnica. L’obiettivo sarebbe quello di definire le strategie in vista della finestra di mercato di gennaio, nella quale il Milan intende essere attivo.