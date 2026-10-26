Milan, il successo a Udine lascia fiducia anche a Bergomi: “Può crescere tanto!”

Udinese-Milan 0-2 con i gol di Pulisic e Hutchinson: Beppe Bergomi, opinionista, vede nella rosa rossonera ampi margini di crescita: lo ha detto a Sky Sport.
Udinese-Milan: Bergomi indica il reparto critico ma ha fiducia
Secondo Bergomi, la linea difensiva è l’unico reparto che definisce davvero critico. Il rientro di Tomori, apparso attento nella partita, e l’assenza di Gila hanno obbligato a schierare a quattro il reparto con l’inglese e un esterno adattato a coprire.
“Dietro ci sono tante alternative, così come in avanti: nei ruoli dei due trequartisti alle spalle della punta ci sono moltissimi interpreti. Puoi metterci un giocatore più fisico oppure optare per l’uno contro uno puro. Ieri ha giocato Pulisic, che ha fatto gol. Insomma, in quella zona di trequarti le opzioni non mancano affatto. È una squadra che può crescere tanto”.