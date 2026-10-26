Milan, il successo a Udine lascia fiducia anche a Bergomi: “Può crescere tanto!”

Udinese-Milan 0-2 con i gol di Pulisic e Hutchinson: Beppe Bergomi, opinionista, vede nella rosa rossonera ampi margini di crescita: lo ha detto a Sky Sport.

Udinese-Milan: Bergomi indica il reparto critico ma ha fiducia

Secondo Bergomi, la linea difensiva è l’unico reparto che definisce davvero critico. Il rientro di Tomori, apparso attento nella partita, e l’assenza di Gila hanno obbligato a schierare a quattro il reparto con l’inglese e un esterno adattato a coprire.