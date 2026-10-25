Emergenza Milan, per l’Udinese pronti 5 rinforzi dalla seconda squadra: le scelte di Amorim

Milan Futuro, cinque giocatori in panchina a Udine: Amorim allarga la convocazione per l’emergenza infortuni. I rossoneri arrivano alla trasferta di Udine con l’organico ridotto. Oltre al portiere Bouyer, ormai stabilmente aggregato alla prima squadra dopo l’infortunio alla spalla di Pietro Terracciano, il tecnico Ruben Amorim ha chiamato altri cinque elementi di Milan Futuro.

Milan Futuro in panchina a Udine: i nomi

I convocati sono i difensori Perera e Malick Cissé, il centrocampista Vos, il trequartista Ossola e l’attaccante Menon. Del fantasista si era parlato bene durante l’estate. Tutti e cinque siederanno in panchina al Bluenergy Stadium, pronti a intervenire in caso di necessità.

La trasferta di Udine mostrerà se la panchina allargata con i giocatori di Milan Futuro servirà davvero a coprire le assenze. I rossoneri hanno bisogno di rialzarsi immediatamente dopo la pesante sconfitta in Europa League contro il Bournemouth.