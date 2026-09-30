Gonçalo Ramos ancora titolare: Jorge Jesus conferma la scelta e scatena l’ira di Ronaldo

Gonçalo Ramos giocherà da titolare nella sfida tra Portogallo e Danimarca. Jorge Jesus, commissario tecnico lusitano, ha confermato in conferenza stampa la decisione tattica per la prossima gara di Nations League.

Ramos confermato titolare: la fiducia di Jesus dopo la Norvegia

La scelta del CT portoghese arriva dopo la prestazione positiva dell’attaccante milanista nella partita precedente contro la Norvegia. Jesus ha dichiarato: “Se tutto va secondo i piani, Gonçalo giocherà”, sottolineando come il periodo di forma del giocatore abbia consolidato la fiducia tecnica. La decisione riflette una gestione consapevole delle risorse disponibili e una valutazione precisa delle condizioni fisiche del gruppo squadra.

La conferenza stampa di Jesus arriva in un contesto dove le scelte tattiche hanno generato discussioni interne. Il commissario tecnico ha voluto chiarire pubblicamente la propria visione, lanciando un messaggio diretto a Cristiano Ronaldo: “Sono l’allenatore, gli ho detto che non avrebbe giocato. Nessun giocatore mi farà mai cambiare idea“. Queste parole hanno ben presto scatenato il putiferio.

Ramos “scatena” il caso Ronaldo nel Portogallo

Intanto, la scelta di Jesus di puntare ancora su Ramos ha scatenato, indirettamente, un enorme putiferio. A causa di questa scelta e delle parole dell’allenatore in conferenza stampa, Cristiano Ronaldo ha infatti abbandonato il ritiro del Portogallo in Danimarca. L’attaccante dell’Al-Nassr ha confermato in prima persona questa decisione, seppur non entrando nel merito delle motivazioni.

Gonçalo Ramos rappresenta quindi una scelta confermata nella formazione del Portogallo. Il bomber rossonero avrà nuovamente l’opportunità di dimostrare il proprio valore nella competizione internazionale, consolidando ulteriormente il rapporto di fiducia con Jesus. Si tratta di un calciatore che, in attesa di prendersi ancora di più il Milan con altri gol, sta sempre più scalando le gerarchie anche all’interno della propra Nazionale, scalzando di fatto anche una leggenda assoluta come Cristiano Ronaldo.