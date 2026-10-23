Insulti razzisti a Maignan: la dura risposta del Milan

Dopo la gara contro il Bournemouth, il portiere è stato bersaglio di gravi e inaccettabili insulti razzisti sui social.

I rossoneri, attraverso un comunicato, condannano con fermezza ogni forma di razzismo e discriminazione ed esprimono piena solidarietà a Mike.

Questo il comunicato sul sito ufficiale del club:

“AC Milan condanna fermamente gli insulti razzisti rivolti a Mike Maignan

A seguito della partita di ieri contro il Bournemouth, Mike Maignan è stato bersaglio di gravi e inaccettabili insulti razzisti sui social media.

AC Milan condanna con fermezza ogni forma di razzismo e discriminazione, comportamenti inaccettabili che non trovano spazio né dentro né fuori dal campo.

Il Club esprime la propria piena solidarietà e il proprio sostegno a Mike e ribadisce il suo costante impegno nella promozione dei valori del rispetto, dell’inclusione e dell’uguaglianza. Questi sono i valori di AC Milan.

Infine, dobbiamo restare uniti, come Milanisti e come movimento calcistico italiano. L’unico modo per riportare il calcio italiano dove merita di stare è fare fronte comune e dare il meglio di noi stessi, sia individualmente che collettivamente. Vogliamo tutti vincere, ma dobbiamo farlo nel modo giusto, con dignità, rispetto reciproco e classe.”